Lan tỏa tiện ích số ở vùng cao Suối Tọ

Vào thứ Bảy đầu tiên hằng tháng, chợ phiên Suối Tọ nhộn nhịp người dân từ các bản đến mua bán, trao đổi hàng hóa. Giữa những gian hàng nông sản, đặc sản địa phương, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng VNeID, thực hiện giao dịch điện tử và tiếp cận các tiện ích số thiết yếu. Hướng dẫn ngay tại phiên chợ tạo điều kiện để người dân vừa mua bán hàng hóa, vừa tìm hiểu, thực hành các thao tác trên điện thoại. Nội dung hướng dẫn được triển khai cụ thể, sát nhu cầu thực tế, giúp đồng bào từng bước làm quen và sử dụng công nghệ số trong đời sống hằng ngày.

Tại nhiều gian hàng, hình thức thanh toán chuyển khoản đang dần được người dân lựa chọn bên cạnh tiền mặt. Với vài thao tác trên điện thoại thông minh, người mua có thể hoàn tất thanh toán, người bán dễ dàng kiểm tra giao dịch, tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong mua bán.

Công an xã Suối Tọ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Chị Thào Thị Su, bản Pắc Bẹ C, xã Suối Tọ, chia sẻ: Trước đây, tôi chưa có tài khoản ngân hàng nên khách mua hàng đều trả bằng tiền mặt. Nhiều khi khách đưa tiền mệnh giá lớn, tôi không có tiền lẻ để trả lại, khá bất tiện. Từ ngày có tài khoản ngân hàng, khách chuyển khoản tôi chỉ cần kiểm tra điện thoại, thấy tiền vào tài khoản là yên tâm. Việc mua bán thuận tiện hơn nhiều.

Chợ phiên Suối Tọ còn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu văn hóa, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt góp phần giúp hoạt động mua bán thuận tiện, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Ông Trần Đại Phong, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Tôi khá ấn tượng khi người dân ở xã vùng cao đã sử dụng chuyển khoản trong mua bán. Hình thức này thuận tiện, giúp du khách hạn chế mang theo tiền mặt, dễ dàng mua sắm các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Cùng với các tổ công nghệ số cộng đồng, cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Phù Yên, Điện lực khu vực Phù Yên và đại diện các ngân hàng trực tiếp hướng dẫn người dân tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; theo dõi lượng điện tiêu thụ, thanh toán tiền điện trực tuyến và sử dụng các tiện ích ngân hàng số. Qua đó, giúp người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt hằng ngày.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Phù Yên tư vấn, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách bảo hiểm.

Ông Hà Ngọc Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Phù Yên, cho biết: Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, tư vấn các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số để tra cứu thông tin, theo dõi quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách. Đối với người lao động đi làm ăn xa trở về địa phương còn vướng mắc về hồ sơ, quá trình đóng bảo hiểm hoặc giải quyết chế độ, cán bộ trực tiếp kiểm tra, giải đáp và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, giúp người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội thuận tiện hơn.

Hiện nay, xã Suối Tọ có 8 tổ công nghệ số cộng đồng với 40 thành viên, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử; hỗ trợ tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, gửi phản ánh hiện trường qua các nền tảng số. Toàn xã có 4.288 công dân được cấp thẻ căn cước, 2.572 tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 80%, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số.

Công an xã Suối Tọ cấp đổi thẻ căn cước cho nhân dân.

Chuyển đổi số ở Suối Tọ còn gặp khó khăn do 3 điểm dân cư với 346 hộ nằm trong vùng lõm sóng; kỹ năng sử dụng công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp viễn thông khắc phục tình trạng sóng yếu, từng bước thu hẹp khoảng cách số ở vùng cao.

Từ những thao tác chuyển khoản tại phiên chợ đến việc tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong đời sống đồng bào vùng cao Suối Tọ. Những cách làm sát thực tế, phù hợp với điều kiện địa phương đang góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thu hẹp khoảng cách số, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.