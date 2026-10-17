Lan tỏa tiện ích số, nâng cao an toàn PCCC trong sử dụng điện

“Có thứ gì đó liên tục bị hỏng, có thứ gì đó liên tục không hoạt động”, Anton, 31 tuổi, sống ở St. Petersburg, cho biết. Một đêm nọ, anh trở về nhà và thấy mọi thứ tối om. Những bóng đèn thông minh trong nhà anh không bật lên được.