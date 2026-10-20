Lan tỏa thương hiệu 'Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh'

Lâm Đồng sau sáp nhập có nhiều tiềm năng, lợi thế với không gian phát triển được mở rộng

Tạo vị thế cho một tầm nhìn phát triển

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đặt mục tiêu đó là: đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, là thước đo quan trọng của phát triển.

Sản phẩm nhôm thỏi được sản xuất từ nguyên liệu quặng bô xít ở xã Nhân Cơ mở ra cơ hội sâu hơn cho các ngành nghề công nghiệp liên quan đến nhôm

Lâm Đồng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 10 đến 10,5%/năm, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 210 triệu đồng, tương đương 8.000USD, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt khoảng 30%. Đến năm 2050, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm phát triển năng động và bền vững của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có trình độ phát triển kinh tế cao, cơ cấu kinh tế hiện đại và khả năng cạnh tranh quốc tế, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Tỉnh Lâm Đồng có bờ biển dài 192 km với nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển

Để tạo được vị thế này, ngay từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã xúc tiến xây dựng đề án Khu kinh tế đặc biệt quy mô 86.000 ha, mở rộng không gian vươn ra biển lớn nhằm kết nối từ cao nguyên đến các vùng biển như Mũi Né, Hàm Tiến, Kê Gà, La Gi, phá vỡ thế bị bó hẹp trong địa giới thuần nông nghiệp hay miền núi.

Hồng treo gió được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Lâm Đồng xây dựng Đà Lạt và toàn tỉnh trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn rừng nguyên sinh, phát triển du lịch xanh từ giá trị giữa rừng, biển và định hướng đưa Lâm Đồng đạt tiêu chuẩn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Đồng thời trở thành trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Chăm sóc rau ở làng Đa Thiện

Điều này cho thấy Lâm Đồng không chỉ phát triển dựa vào du lịch, mà còn hướng tới nền kinh tế tri thức và sáng tạo. Nông nghiệp công nghệ cao cũng là nền tảng phát triển bền vững, theo đó Lâm Đồng tiếp tục xác định nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ là ngành trụ cột với định hướng phát triển đó là, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trở thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Lâm Đồng xây dựng Đà Lạt và toàn tỉnh trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước

Đây là lợi thế lớn giúp Lâm Đồng duy trì vị thế “thủ phủ nông nghiệp công nghệ cao” của Việt Nam. Đặc biệt là hạ tầng giao thông và đô thị là một trong những mục tiêu trọng tâm của quy hoạch là đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại như: Mạng lưới giao thông liên vùng, hạ tầng đô thị và nông thôn, hệ thống logistics, hạ tầng số và viễn thông.

Sơ chế đóng gói hoa tươi xuất khẩu tại khu vực Đà Lạt

Song song với kinh tế, tỉnh đặt ra các mục tiêu xã hội quan trọng khác đó là: 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 32 giường bệnh/10.000 dân, 11 bác sĩ/10.000 dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 1 đến 1,5% mỗi năm. Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng phát triển giáo dục khoa học công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số trong quản trị và kinh tế. Lâm Đồng còn hướng tới mô hình phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, với rất nhiều mục tiêu quan trọng.

Bên trong hang động núi lửa thuộc Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong truyền thông

Sau hơn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng mới không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn hình thành một không gian phát triển mới với quy mô và tiềm năng lớn hơn trước.

Lâm Đồng là địa phương có tiềm năng, lợi thế về điện gió ven bờ và ngoài khơi

Điều đáng nói là dấu ấn đó không chỉ là tên gọi của một địa phương mới, mà còn là cách định vị hình ảnh đủ sức phản ánh quy mô, tiềm năng và khát vọng phát triển trong không gian được mở rộng từ cao nguyên xuống duyên hải. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh được quan tâm triển khai trong thời gian qua, bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, góp phần lan tỏa hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, con người Lâm Đồng.

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Bên cạnh kết quả đạt được, hiệu quả truyền thông, quảng bá trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động có lúc, có nơi còn phân tán, nội dung chưa cụ thể theo mục tiêu, nhóm đối tượng, thị trường, mức độ ứng dụng công nghệ số trong phương thức thực hiện chưa cao, việc đo lường, đánh giá hiệu quả truyền thông, quảng bá chưa được quan tâm đúng mức.

Vẻ đẹp của đồi cát ở Khu du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng. (Ảnh: Ngọc Lân)

Nguyên nhân chủ yếu là do cách thức quản lý và triển khai thực tế có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động, đòi hỏi công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần linh hoạt, chủ động hơn nữa trước tốc độ đổi mới nhanh chóng của các phương thức truyền thông hiện đại. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, có lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, con người, du lịch, nông nghiệp, kinh tế biển, công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo và nhiều di sản, danh hiệu quốc tế, giữ vị trí quan trọng trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Bối cảnh mới, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số và các nền tảng truyền thông mới, đặt ra yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo, đổi mới tư duy và phương thức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh. Để củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, nâng cao mức độ nhận diện, niềm tin, uy tín, vị thế và sức hấp dẫn của Lâm Đồng, góp phần chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực phát triển, đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Lâm Đồng tiếp tục xác định nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ là ngành trụ cột với định hướng phát triển

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh đã xác định 3 lĩnh vực trọng tâm của công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đó là: Truyền thông chính sách; xây dựng hình ảnh Đảng bộ, chính quyền; quảng bá, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Đồng thời thống nhất cơ chế lãnh đạo, điều phối hoạt động truyền thông, quảng bá trên phạm vi toàn tỉnh. Thực hiện nguyên tắc mọi chủ trương, chính sách lớn của tỉnh phải được đánh giá tác động về tư tưởng và có phương án truyền thông ngay từ khâu xây dựng chính sách.

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng chủ đề, nội dung, địa bàn và nhóm đối tượng ưu tiên hằng năm hoặc theo từng giai đoạn để triển khai đồng bộ, thống nhất các hoạt động truyền thông, quảng bá trên địa bàn tỉnh. Giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh cho Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.

Đồng thời, tỉnh phát động phong trào “Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân là một đại sứ hình ảnh Lâm Đồng”, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nhân dân, cộng đồng người Lâm Đồng trong và ngoài nước cùng tham gia các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh. Phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong lan tỏa thông tin chính thống, củng cố đồng thuận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát triển đồng bộ hệ sinh thái truyền thông số, hệ thống thông tin cơ sở, mở rộng hợp tác truyền thông trong nước và quốc tế…

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