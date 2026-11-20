Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi “Thái Nguyên - Lời hay, việc đẹp” lần thứ I, năm 2026. Ảnh: TL

Trên kênh TikTok “Hồng sinh viên”, Dương Thị Hồng, cô gái trẻ ở xã Phú Bình, lựa chọn giới thiệu quê hương bằng những hình ảnh thân thuộc: đồng lúa, làng quê, nhịp sống thường ngày và nét văn hóa địa phương. Không cần những câu chuyện lớn lao, chính sự giản dị, chân thực đã giúp các nội dung của Hồng đến gần hơn với người xem.

Theo Hồng, ý tưởng sáng tạo có thể bắt nguồn từ chính cuộc sống quanh mình. Chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi người đều có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp, chia sẻ tình yêu quê hương và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Cách làm này phản ánh sự chuyển biến trong hoạt động truyền thông hiện nay. Người dân không còn chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà đã trực tiếp tham gia sáng tạo, chia sẻ nội dung, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương trên không gian số.

Thái Nguyên có nhiều lợi thế để phát huy sức mạnh ấy. Bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số, vùng đất “Hồ trên núi - Trà trong mây” còn sở hữu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc cùng đời sống phong phú của cộng đồng các dân tộc anh em.

Đáng chú ý, Cuộc thi Sáng tạo nội dung số trên mạng xã hội “Thái Nguyên - Lời hay, việc đẹp” lần thứ I, năm 2026, do Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức đã mở thêm một kênh thông tin, huy động đông đảo cộng đồng chung tay quảng bá hình ảnh quê hương. Sau 5 tháng phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 1.459 tác phẩm dự thi, gồm bài viết, ảnh và video clip của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, cơ quan Thường trực Cuộc thi, cho rằng: Những hình ảnh đẹp, tấm gương tốt hiện hữu ngay trong mỗi làng xóm, gia đình. Điều quan trọng là chủ động phát hiện, giới thiệu để những giá trị ấy được lan tỏa rộng rãi. Đây là cách làm sáng tạo, thiết thực, hướng đến phục vụ chính lợi ích của người dân.

Học sinh THPT Tức Tranh lan tỏa tình yêu quê hương trên mạng xã hội. Ảnh: PV

Cùng với những cơ hội do chuyển đổi số mang lại, công tác thông tin, tuyên truyền hiện nay cũng đứng trước không ít thách thức. Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thông tin lan truyền rộng rãi, nhưng đồng thời tạo điều kiện để tin giả, thông tin sai lệch, xuyên tạc phát tán nhanh, tác động đến nhận thức và tâm lý xã hội.

Thực tế đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải chuyển mạnh sang chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có sức thuyết phục; kiên trì phương châm “lấy xây để chống”, kết hợp định hướng dư luận với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các chủ trương về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, thực hiện chính sách an sinh xã hội, yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng, minh bạch càng trở nên cấp thiết. Những vấn đề đã rõ cần được thông tin kịp thời; những nội dung đang xem xét, giải quyết cần công khai tiến độ, tránh để xuất hiện khoảng trống thông tin, tạo cơ hội cho tin đồn và suy diễn.

Bên cạnh đó, phân biệt ý kiến góp ý chính đáng của người dân với thông tin sai lệch hoặc hành vi cố tình xuyên tạc đòi hỏi sự lắng nghe, đối thoại và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị xác đáng. Đây cũng là cách củng cố niềm tin của nhân dân đối với thông tin chính thống.

Thời gian qua, Thái Nguyên tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng và báo chí trong nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin thống nhất, giải thích chính sách theo hướng dễ hiểu, gần dân. Cùng với đó là việc nâng cao kỹ năng số, ý thức kiểm chứng thông tin và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân khi tham gia mạng xã hội.

Từ những câu chuyện bình dị đến thành tựu phát triển, mỗi hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa được chia sẻ bằng tinh thần trách nhiệm đều góp phần xây dựng hình ảnh Thái Nguyên năng động, văn minh, giàu bản sắc. Khi báo chí phát huy vai trò định hướng, chính quyền minh bạch thông tin và người dân chủ động tham gia, những giá trị tốt đẹp từ đời sống sẽ được lan tỏa bền vững, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.