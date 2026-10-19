Lan tỏa thông tin pháp luật trên nền tảng số

Các video clip tuyên truyền pháp luật do Công an xã Tân Khánh thực hiện được sự đón nhận của người dân.

Tại phường Linh Sơn, các bài viết, video ngắn trên fanpage của Công an phường thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Nội dung tuyên truyền khá đa dạng, từ tình hình an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính...

Để duy trì hoạt động này, Công an phường Linh Sơn đã thành lập Tổ Công nghệ thông tin gồm 15 thành viên, phụ trách xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, sản xuất video và đăng tải thông tin trên các nền tảng số.

Theo Thượng úy Dương Hồng Chiến, Trưởng Công an phường Linh Sơn: Hoạt động của Tổ hướng đến ba mục tiêu gồm, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính; phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và những quy định mới của pháp luật; đồng thời tạo kênh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác.

Từ việc cung cấp thông tin đơn thuần, fanpage còn trở thành kênh tương tác giữa lực lượng Công an phường Linh Sơn với người dân, hỗ trợ bà con tiếp nhận thông tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Đối với xã Tân Khánh, tính đến nay, Công an xã đã xây dựng và đăng tải khoảng 20 video tuyên truyền, tập trung vào những tình huống thường gặp trong đời sống như trộm cắp tài sản, lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại, hành vi gây rối trật tự công cộng… Bên cạnh các video ngắn và bản tin an ninh, trật tự, đơn vị còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thể hiện nội dung theo cách trực quan, dễ tiếp nhận.

Công an xã Tân Khánh thực hiện video clip tuyên truyền pháp luật.

Đại úy Lưu Quang Huy, cán bộ Công an xã Tân Khánh chia sẻ: Ban đầu các video được chúng tôi thực hiện khá đơn giản. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ từng bước cải tiến cách thể hiện bằng việc ghép nhạc, lồng tiếng để sản phẩm hấp dẫn hơn, thu hút sự chú ý của người xem. Đến nay, nhiều video đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận, góp phần đưa thông tin đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Không chỉ ở cấp cơ sở, Công an tỉnh cũng mở rộng các hình thức tuyên truyền trên không gian mạng thông qua việc phối hợp với những cá nhân, nhóm có khả năng lan tỏa thông tin pháp luật trên mạng xã hội. Trong đó, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh đã phối hợp với Câu lạc bộ Niềm tin Xứ Trà xây dựng, đăng tải nhiều video tuyên truyền về pháp luật, công tác phòng, chống ma túy…

Đại úy Triệu Tiến Minh, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh) cho biết: Mỗi video đăng tải đều nhận được nhiều lượt tương tác, chia sẻ, bình luận từ người dân. Đáng chú ý, một số người chủ động nhắn tin cho đơn vị để trao đổi, tìm hiểu và hỏi đáp những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số diễn ra từng ngày, việc lực lượng Công an chủ động đổi mới cách thức tuyên truyền, đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân được đánh giá là hướng đi tích cực. Thực tế cho thấy, hiệu quả tuyên truyền không chỉ thể hiện qua lượt xem, lượt tương tác, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển tải thông tin, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật và nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng.