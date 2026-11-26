Ngày 25-11, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức hội thi “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm 2026. Đây là sân chơi bổ ích, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo học sinh. Thông qua đó lan tỏa thông điệp về tình bạn trong sáng, tinh thần đoàn kết, yêu thương và ứng xử văn minh trong môi trường học đường.

Thông điệp ý nghĩa từ sân khấu học đường

Đến với hội thi, học sinh Cụm thi đua số 3, đội thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THPT Đoàn Thị Điểm (xã Diên Khánh) chia sẻ thông điệp “Sát cánh bên nhau, nói không với bạo lực học đường” thông qua tiểu phẩm “Vết cắt vô hình”. Với những tình huống gần gũi, giàu cảm xúc, tiểu phẩm phản ánh các biểu hiện bạo lực học đường như: Lời nói miệt thị, hành vi cô lập, trêu chọc và sự thờ ơ của những người chứng kiến. Qua đó cho thấy những tổn thương về tinh thần đôi khi không dễ nhận thấy nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, lòng tự trọng và sự tự tin của học sinh. “Để hoàn thành tiểu phẩm, chúng em đã dành hơn 14 ngày chuẩn bị, từ tìm hiểu nội dung, xây dựng kịch bản đến phân vai và tập luyện. Chúng em cũng tìm hiểu về nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của bạo lực học đường để câu chuyện chân thực hơn. Qua phần dự thi, chúng em mong muốn các bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác, không dùng lời nói hay hành động làm tổn thương bạn bè, đồng thời mạnh dạn lên tiếng khi chứng kiến hành vi bắt nạt”, em Nguyễn Ngọc Hải Phương - thành viên đội thi chia sẻ.

Tiểu phẩm “Vết cắt vô hình” của Cụm thi đua số 3, đội thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THPT Đoàn Thị Điểm (xã Diên Khánh).

Tiểu phẩm “Một tấm ảnh, một vết xước” của Cụm thi đua số 5, đội thi Trường THPT Phan Chu Trinh (xã Vĩnh Hải) lại phản ánh vấn nạn bắt nạt trên không gian mạng. Trên sân khấu, các em học sinh đã tái hiện tình trạng tự ý chụp, đăng tải, chia sẻ hình ảnh bạn bè kèm những lời bình luận ác ý, chế giễu, xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Qua đó, nhắc nhở học sinh cần có trách nhiệm với lời nói, hành động khi sử dụng mạng xã hội, tôn trọng quyền riêng tư và không tiếp tay lan truyền những nội dung gây tổn thương cho người khác.

Tiểu phẩm “Một tấm ảnh, một vết xước” của Cụm thi đua số 5, đội thi Trường THPT Phan Chu Trinh (xã Vĩnh Hải).

Thầy giáo Nguyễn Hữu Hiền Tài - Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Chu Trinh cho biết: "Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ học sinh giải quyết những mâu thuẫn phát sinh. Trong đó, Đoàn trường duy trì hộp thư góp ý để học sinh phản ánh những vấn đề gặp phải; đồng thời thành lập Ban tư vấn với đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ các em khi cần thiết. Đặc biệt, mô hình “Đội tình bạn” hay “Đại sứ tình bạn”, với thành viên chủ yếu là các bí thư chi đoàn, chi hội lớp, được phát huy nhằm kịp thời nắm bắt, hòa giải những bất đồng, xích mích giữa học sinh ngay từ khi mới phát sinh".

Tiểu phẩm "Đừng biến nổi đau thành lượt xem" của Cụm thi đua số 4, đội thi Trường THPT Khánh Sơn (xã Khánh Sơn).

Mỗi tác phẩm trong hội thi là một câu chuyện, góc nhìn riêng nhưng cùng hướng đến thông điệp chung là lan tỏa tình bạn đẹp, đề cao văn hóa ứng xử và nâng cao trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống bạo lực học đường.

Hội thi “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm 2026, có sự tham gia của 6 đội thi gồm: Cụm thi đua số 1, đội thi Trường THPT Tô Văn Ơn (xã Tu Bông); Cụm thi đua số 2, đội thi Trường THPT Lý Tự Trọng (phường Nha Trang); Cụm thi đua số 3, đội thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THPT Đoàn Thị Điểm (xã Diên Khánh); Cụm thi đua số 4, đội thi Trường THPT Khánh Sơn (xã Khánh Sơn); Cụm thi đua số 5, đội thi Trường THPT Phan Chu Trinh (xã Vĩnh Hải); Cụm thi đua số 6, đội thi Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Ninh Phước). Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất cho Cụm thi đua số 3, đội thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THPT Đoàn Thị Điểm (xã Diên Khánh); đồng thời trao 1 giải nhì; 1 giải ba; 3 giải khuyến khích.

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh

Hội thi còn thu hút với phần thi trắc nghiệm và xử lý tình huống nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh trong xử lý những vấn đề phát sinh ở môi trường học đường. Ở phần thi trắc nghiệm, các đội thể hiện hiểu biết của mình qua 20 câu hỏi xoay quanh kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Đánh giá về phần thi, bà Phan Thị Kim Sen - Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Khánh Hòa, thành viên Ban giám khảo nhận xét: “Các em đã thể hiện sự năng động, nhạy bén trong việc tiếp nhận và trả lời các câu hỏi. Qua đó cho thấy các em đã có sự quan tâm, tìm hiểu và tiếp thu những kiến thức liên quan đến pháp luật, phòng, chống bạo lực học đường cũng như các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống”.

Ở phần thi xử lý tình huống, Ban giám khảo trực tiếp đưa ra những tình huống thực tế, xoay quanh các vấn đề như mâu thuẫn giữa bạn bè, bạo lực học đường và ứng xử trên mạng xã hội. Trước những tình huống này, các đội thi đã vận dụng kiến thức, kỹ năng và sự linh hoạt để phân tích, nhận diện vấn đề, từ đó đưa ra cách giải quyết phù hợp.

Một đội thi tham gia phần thi xử lý tình huống.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: “Hội thi được tổ chức nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức về sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống mâu thuẫn, bạo lực học đường. Đồng thời xây dựng tình bạn đẹp và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Đây cũng là sân chơi để các em phát huy sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện. Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, phổ biến kiến thức pháp luật và trang bị kỹ năng cần thiết để học sinh tự bảo vệ mình”.