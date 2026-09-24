Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hòa bình, năng động và trách nhiệm

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho rằng thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển thể hiện đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Theo ông, trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột và bất định, việc Việt Nam đề cao Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và đối thoại có trách nhiệm mang ý nghĩa đặc biệt. Nhìn từ Nhật Bản, ông nhận thấy thông điệp này gần gũi với nền tảng hòa bình, tin cậy và hợp tác cùng phát triển trong quan hệ hai nước.

Đề cập đến 4 định hướng được nêu trong bài phát biểu gồm khôi phục lòng tin, thúc đẩy phát triển bao trùm, quản trị công nghệ và củng cố chủ nghĩa đa phương, ông Nguyễn Hồng Sơn nhận định, Việt Nam đang ngày càng chủ động tham gia giải quyết các thách thức chung. Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều dư địa hợp tác, nhất là trong khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân.

Ông cho rằng hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân Nhật Bản. Cùng với những đóng góp của Việt Nam trên trường quốc tế, hình ảnh đất nước còn được xây dựng qua hành động của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài.

Với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, các định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội để trí thức, chuyên gia, doanh nhân và thế hệ trẻ kết nối nguồn lực giữa hai nước. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, cộng đồng có thể tiếp thu kinh nghiệm phù hợp từ Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác và đóng góp tri thức, công nghệ, đầu tư cho quê hương.

Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản nhấn mạnh, những đóng góp ấy bắt đầu từ việc hội nhập tốt, tôn trọng pháp luật và văn hóa sở tại, làm việc chuyên nghiệp và tích cực tham gia đời sống xã hội Nhật Bản. Mỗi người Việt cũng có thể góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, địa phương và thế hệ trẻ hai nước.

Ông tin rằng, một cộng đồng trách nhiệm, thân thiện và đáng tin cậy sẽ góp phần làm sâu sắc tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, năng động và có trách nhiệm.