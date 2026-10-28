Lan tỏa thông điệp về gia đình và cộng đồng không khói thuốc

Cuộc thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo, nhằm phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ và các đơn vị trong tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại gia đình và cộng đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phí Quốc Thuyên, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, truyền thông hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin chính xác mà còn cần giúp người xem nhận ra những vấn đề gắn với chính cuộc sống của mình, từ đó suy ngẫm và hướng tới thay đổi hành vi.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao giải Nhất cho Hội Phụ nữ Công ty 35, Binh đoàn 19

Theo ông, để thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá thực sự đi vào đời sống, cần có những hình thức truyền tải gần gũi, đủ sức thuyết phục và khơi gợi sự chủ động của mỗi người.

Khoảng cách ấy đôi khi nằm ngay trong mỗi mái nhà. Các thành viên gia đình yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau nhưng chưa chắc đã nhận thức đầy đủ về những ảnh hưởng mà khói thuốc có thể gây ra cho người thân, đặc biệt là những người không hút thuốc nhưng thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi, ông Phí Quốc Thuyên cho biết, nhiều tiểu phẩm đã khai thác tốt những tình huống đời thường, câu chuyện trong gia đình và các mối quan hệ xã hội để chuyển tải thông điệp về tác hại của thuốc lá.

Có tác phẩm tạo tiếng cười, có tác phẩm gợi những khoảng lặng và sự suy ngẫm. Dù chất lượng kịch bản, diễn xuất và kỹ thuật thể hiện chưa đồng đều, nhiều đội thi đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong xây dựng kịch bản, cách kể chuyện và ứng dụng công nghệ số.

Ông cũng ghi nhận tâm huyết, công sức của các tập thể tham gia, từ khâu hình thành ý tưởng đến tập luyện, ghi hình và hoàn thiện tác phẩm, bất kể kết quả đạt giải.

Bà Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh trao giải Nhì cho các đội

Sau 5 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 153 tác phẩm dự thi của 22 tỉnh, thành, đơn vị. Qua 2 vòng chấm thi, Ban Giám khảo lựa chọn 20 tác phẩm để đề nghị trao giải, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 3 giải Chuyên đề.

Đánh giá ý nghĩa của cuộc thi dưới góc độ y tế dự phòng, TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, hình thức sân khấu hóa đã giúp chuyển tải những nội dung chuyên môn, quy định và kiến thức y học thành các câu chuyện sinh động, gần gũi với đời sống.

Theo bà Trần Khánh Thu, thời gian qua, các mô hình như “Tổ ấm không khói thuốc”, “Gia đình không khói thuốc” và “Câu lạc bộ phụ nữ có người thân không hút thuốc” đã góp phần đưa hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đến nhiều gia đình, khu dân cư.

Trong đó, mô hình “Gia đình không khói thuốc” được lồng ghép với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn việc phòng, chống tác hại của thuốc lá với xây dựng nếp sống văn minh, gia đình an toàn và khỏe mạnh.

Điểm đáng chú ý là trách nhiệm xây dựng môi trường không khói thuốc không chỉ đặt lên vai phụ nữ. Thông qua tuyên truyền và vận động trong gia đình, các mô hình hướng tới nâng cao ý thức, trách nhiệm của nam giới và các thành viên, cùng thực hiện những thay đổi thiết thực để hạn chế khói thuốc trong không gian sinh hoạt chung.