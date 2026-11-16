Lan tỏa thông điệp “tuổi trẻ nói không với ma túy”

Trong suốt chặng đường phát triển, bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học của Trường đại học Khoa học Tự nhiên đã có nhiều đóng góp quan trọng về khoa học, công nghệ, giáo dục, quản lý và nhiều lĩnh vực khác của đời sống, qua đó khẳng định thế mạnh về khoa học cơ bản, vun đắp uy tín của Nhà trường.