Lan tỏa thông điệp “tuổi trẻ nói không với ma túy”
Trước nguy cơ ma túy xâm nhập học đường với nhiều hình thức mới, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh cho học sinh, sinh viên ngày càng được chú trọng. Với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, chương trình tuyên truyền do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ triển khai tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-thong-diep-tuoi-tre-noi-khong-voi-ma-tuy-246261116215743654.htm