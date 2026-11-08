Lan toả thông điệp 'Tuổi trẻ Cà Mau bản lĩnh, trách nhiệm, nói không với ma tuý'

Ban tổ chức chương trình trao thư cảm ơn và hoa đến Ban cố vấn, các đơn vị phối hợp tổ chức phiên toà giả định.

Bằng cách tuyên truyền trực quan, sinh động, phiên toà giả định tái hiện một vụ án ma tuý với các nhân vật, tình huống pháp lý và trình tự xét xử sát thực tế đã giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Từng lời khai, từng tình tiết trong quá trình xét xử giúp các bạn trẻ nhận diện được những cạm bẫy để tránh xa ma tuý. Qua đó, không chỉ nắm vững khung hình phạt, mà còn thấu cảm sâu sắc nỗi đau của gia đình và hệ luỵ khi sa chân vào “cái chết trắng”.

Phiên toà được tổ chức đúng với trình tự, thủ tục tố tụng thực tế, nhằm nâng cao tính giáo dục.

Tham gia chương trình, sinh viên Nguyễn Nhật Huy (Trường Cao đẳng Cà Mau) chia sẻ: "Từ phiên toà giả định, tôi tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhất là biết nhiều biện pháp phòng tránh việc vô tình bị lợi dụng như vận chuyển ma tuý, đồng thời ngăn chặn các thói hư tật xấu thâm nhập vào học đường".

Em Nguyễn Ngọc Huỳnh An (học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ) bày tỏ: "Em sẽ chủ động lan toả kiến thức về phòng, chống ma tuý đến bạn bè, giúp mọi người nâng cao ý thức tự giác, biết cách tự bảo vệ bản thân và phòng tránh tệ nạn cho cộng đồng".

Các tình huống sự vụ được xây dựng bài bản, trực quan thông qua video clip giúp nội dung phiên toà dễ hiểu.

Thành công của phiên toà có sự đóng góp và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nòng cốt là Ban Thanh niên Công an tỉnh, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh. Việc hoá thân và truyền tải đúng tinh thần tố tụng đã biến hoạt động thành một diễn đàn giáo dục pháp luật đầy sức thuyết phục.

Anh Ngô Minh Quyền, Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cho biết: "Quá trình chuẩn bị, chúng tôi tranh thủ sự chỉ đạo của ban cố vấn từ các cơ quan bảo vệ pháp luật để bám sát quy trình tố tụng thực tế. Hy vọng qua hoạt động này, các bạn trẻ sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đưa pháp luật phòng, chống ma tuý lan toả sâu rộng trong học đường".

Đoàn viên, thanh niên tích cực đặt câu hỏi giao lưu, để hiểu hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ trong phòng, chống ma tuý.

Ban cố vấn phiên toà giả định trực tiếp giải đáp thắc mắc của các bạn trẻ.

Việc đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu năm 2026 có ít nhất 50% xã, phường trong tỉnh không ma tuý, xây dựng tỉnh Cà Mau không ma tuý vào năm 2030.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Trang Anh Thư nhấn mạnh phương châm “Tuổi trẻ Cà Mau bản lĩnh, trách nhiệm, nói không với ma tuý”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Trang Anh Thư gửi gắm đến thế hệ trẻ: "Hãy xem mỗi tình huống tại phiên toà hôm nay là một bài học thực tiễn để luôn nhớ rằng: Chỉ một phút thiếu hiểu biết, một lần tò mò hay một quyết định sai lầm đều có thể đánh đổi bằng cả tương lai của bản thân và hạnh phúc của những người thân yêu”.

“Sau chương trình này, mỗi bạn hãy là một tuyên truyền viên mang thông tin pháp luật đến bạn bè, gia đình, để cùng nhau giữ gìn những mái trường an toàn, khu dân cư bình yên và một cộng đồng không ma tuý”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn.

Dịp này, Tỉnh đoàn Cà Mau tặng Bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức phiên toà giả định.

Bên cạnh phiên toà giả định, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Cà Mau còn tổ chức 10 hội nghị chuyên đề và các cuộc thi trực tuyến.

Sự đổi mới trong phương thức tuyên truyền góp phần đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống, để phương châm “Tuổi trẻ Cà Mau sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành lối sống, hành động của mỗi thanh niên.