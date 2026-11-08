Lan tỏa thông điệp từ Festival Cồng chiêng, Gia Lai chuẩn bị tổ chức đêm nhạc Pleiku

"Đêm hội Cồng chiêng" Gia Lai 2026 đã khép lại với những âm vang đầy cảm xúc, những vòng xoang đoàn kết và những tình cảm đẹp đẽ của nhân dân, du khách dành cho Gia Lai.

Biển người đổ về "Đêm hội Cồng chiêng" vào tối 7/11 tại Pleiku. (Ảnh: Phạm Quý).

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 cho biết, Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự hiện diện, đồng hành và sẻ chia của quý vị đại biểu, các đoàn nghệ nhân, nhân dân và du khách đã góp phần làm nên thành công của chương trình.

Với lượng người tham dự đông đảo, công tác tổ chức, phục vụ và vệ sinh môi trường không tránh khỏi những bất tiện, thiếu sót. Đặc biệt, lượng rác thải phát sinh sau sự kiện đã ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian công cộng.

"Ban Tổ chức chân thành xin lỗi quý vị đại biểu, nhân dân và du khách về những bất tiện, sơ suất trong quá trình tổ chức. Rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và luôn luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, phục vụ tốt hơn.

Ban Tổ chức sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng khẩn trương thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trả lại không gian xanh, sạch, đẹp cho Pleiku. Đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong những sự kiện tiếp theo", bà Lịch chia sẻ.

Theo Ban tổ chức Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, ngay tối 8/11, phố núi Pleiku tiếp tục chào đón nhân dân và du khách đến với đêm nhạc "Pleiku ơi!".

Cùng với đó là chuỗi hoạt động thể thao, đặc biệt là Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai - VTV Cup 2026.Đây là cơ hội để tiếp tục giới thiệu một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, văn minh, chân thành và hiếu khách.

Ban Tổ chức tha thiết kêu gọi mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường; không xả rác bừa bãi; hãy bỏ rác đúng nơi quy định; ứng xử văn minh, thân thiện và nhiệt tình hỗ trợ du khách.

"Một con đường sạch, một nụ cười thân thiện, một hành động đẹp, một tấm lòng hiếu khách - tất cả góp phần tạo nên hình ảnh Gia Lai đáng nhớ. Ban tổ chức tin rằng, thành công của một lễ hội không chỉ được đo bằng quy mô hay những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn bằng vẻ đẹp của môi trường, sự văn minh trong ứng xử và tình cảm đọng lại trong lòng du khách.

Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch. Mỗi hành động đẹp hôm nay là một lời mời du khách trở lại ngày mai. Hãy cùng nhau giữ gìn một phố núi Pleiku xanh, sạch, đẹp; một Gia Lai giàu bản sắc, văn minh và mến khách", Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ.

Đêm nhạc "Pleiku ơi!" diễn ra vào tối 8/11/2026 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), nằm trong khuôn khổ các hoạt động đặc sắc của Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Chương trình là điểm hẹn văn hóa và âm nhạc để người dân phố núi cùng du khách thập phương hòa mình vào không gian đậm đà bản sắc Tây Nguyên.