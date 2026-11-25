Lan tỏa thông điệp trường học không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ
Việc trang bị kỹ năng phòng tránh tác hại của thuốc lá cho học sinh là giải pháp thiết thực xây dựng môi trường không khói thuốc.
Các buổi tuyên truyền được tổ chức với sự tham gia của giáo viên và đông đảo học sinh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện, góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Tại chương trình, cán bộ Công an các phường đã thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy; đồng thời phân tích những phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng các chất gây nghiện. Những cảnh báo giúp học sinh nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ có thể xuất hiện ngay trong đời sống hằng ngày.
Thuốc lá và thuốc lá điện tử và ma túy không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng mà còn tác động tiêu cực đến môi trường học tập. Học sinh được trang bị kiến thức về tác hại của nicotine, khói thuốc và những nguy cơ tiềm ẩn từ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.
Đặc biệt, các em được cảnh báo về những loại ma túy mới, ma túy "núp bóng" dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử với mẫu mã bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn. Đây là nguy cơ cần được nhận diện sớm để chủ động phòng tránh, không tò mò thử nghiệm hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, học sinh còn được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và chia sẻ những vấn đề quan tâm. Hình thức tuyên truyền tương tác giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn.
Thông qua các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn kỹ năng từ chối khi bị rủ rê sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện; nhận biết những biểu hiện bất thường và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, cơ quan chức năng.
Việc xây dựng trường học không khói thuốc cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Mỗi cán bộ, giáo viên cần phát huy vai trò nêu gương; mỗi phụ huynh cần đồng hành cùng con em; mỗi học sinh cần chủ động nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và ma túy.
Từ những hoạt động tuyên truyền thiết thực, thông điệp trường học không khói thuốc tiếp tục được lan tỏa, góp phần hình thành lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lan-toa-thong-diep-truong-hoc-khong-khoi-thuoc-bao-ve-suc-khoe-the-he-tre-post800766.html