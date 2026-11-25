Học sinh Trường PT DTNT THCS Đại Từ nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Các buổi tuyên truyền được tổ chức với sự tham gia của giáo viên và đông đảo học sinh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện, góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Cán bộ Công an phường Tích Lương tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho học sinh Trường THPT Gang Thép.

Tại chương trình, cán bộ Công an các phường đã thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy; đồng thời phân tích những phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng các chất gây nghiện. Những cảnh báo giúp học sinh nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ có thể xuất hiện ngay trong đời sống hằng ngày.

Học sinh chăm chú lắng nghe nội dung tuyên truyền.

Thuốc lá và thuốc lá điện tử và ma túy không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng mà còn tác động tiêu cực đến môi trường học tập. Học sinh được trang bị kiến thức về tác hại của nicotine, khói thuốc và những nguy cơ tiềm ẩn từ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Công an phường Linh Sơn cảnh báo về ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống và thuốc lá điện tử.

Đặc biệt, các em được cảnh báo về những loại ma túy mới, ma túy "núp bóng" dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử với mẫu mã bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn. Đây là nguy cơ cần được nhận diện sớm để chủ động phòng tránh, không tò mò thử nghiệm hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Học sinh trao đổi đặt câu hỏi với giáo viên về thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, học sinh còn được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và chia sẻ những vấn đề quan tâm. Hình thức tuyên truyền tương tác giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn.

Mỗi học sinh Trường THCS Chùa Hang II (phường Linh Sơn) là một tuyên truyền viên trong tuyên truyền về thuốc lá, thuốc lá điện tử và ma túy.

Thông qua các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn kỹ năng từ chối khi bị rủ rê sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện; nhận biết những biểu hiện bất thường và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, cơ quan chức năng.

Học sinh Trường PT DTNT THCS Đại Từ (xã Đại Phúc) được thầy cô hướng dẫn các kiến thức kỹ năng cần thiết để phòng chống thuốc lá.

Việc xây dựng trường học không khói thuốc cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Mỗi cán bộ, giáo viên cần phát huy vai trò nêu gương; mỗi phụ huynh cần đồng hành cùng con em; mỗi học sinh cần chủ động nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và ma túy.

Từ những hoạt động tuyên truyền thiết thực, thông điệp trường học không khói thuốc tiếp tục được lan tỏa, góp phần hình thành lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ.