Sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội

Chiều 29/11, tại Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số với phiên chuyên đề “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo mạng lưới nội dung tích cực” đã thu hút đông đảo các nhà sáng tạo nội dung số trẻ, thanh niên, sinh viên tham gia. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Đây là diễn đàn để các nhà sáng tạo nội dung trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, thảo luận về cơ chế kết nối, phương thức hoạt động và định hướng phát triển Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031.

Một đại biểu thanh niên sáng tạo nội dung số chia sẻ góc nhìn của mình về việc làm nội dung số.

Tại phiên chuyên đề, các nhà sáng tạo trẻ đã cùng trao đổi về phương thức tiếp cận công chúng, xây dựng ý tưởng, kịch bản, kỹ năng ghi hình và cách thức truyền tải thông tin sao cho hấp dẫn, thu hút người xem nhưng vẫn bảo đảm lan tỏa những thông điệp, giá trị tích cực đến cộng đồng.

Anh Bùi Ngọc Công, đại biểu thanh niên làm sáng tạo nội dung số đến từ Hà Nội, cho rằng đây là cơ hội để các nhà sáng tạo chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những góc nhìn khác nhau, từ đó xác định hướng phát triển nội dung phù hợp với thế mạnh của bản thân.

Theo anh Công, nội dung tích cực không chỉ là những thông tin mang tính giải trí hay tạo cảm xúc tốt đẹp cho người xem mà cần có chiều sâu, mang lại giá trị cho cộng đồng. Để theo đuổi công việc sáng tạo nội dung lâu dài, mỗi cá nhân cần ý thức được trách nhiệm của mình đối với những thông tin được đăng tải. “Mạng xã hội là ‘con dao hai lưỡi’, em hy vọng mọi người khi chia sẻ thông tin thì cũng nên kiểm chứng thông tin và chọn lọc nội dung trước khi đăng”, anh Bùi Ngọc Công chia sẻ.

Chia sẻ về chủ đề “Từ kết nối đến hành động, phát huy vai trò của nhà sáng tạo nội dung số trẻ”, ông Hoàng Đức Nam, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, với khả năng tiếp cận đông đảo công chúng, tốc độ lan tỏa nhanh và cách truyền tải thông tin gần gũi, các nhà sáng tạo nội dung số trẻ có nhiều lợi thế trong việc đưa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Các lĩnh vực sáng tạo nội dung cũng ngày càng đa dạng, từ lịch sử, văn hóa dân tộc, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đến lối sống đẹp, an sinh xã hội, nghệ thuật, du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước.

Ông Hoàng Đức Nam, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin tại phiên chuyên đề “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo mạng lưới nội dung tích cực”.

Theo ông Hoàng Đức Nam, việc hình thành “Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ” hướng đến xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa các cá nhân, tập thể, chuyên gia và tổ chức Đoàn các cấp. Qua đó, tạo điều kiện để các nhà sáng tạo phát huy năng lực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội, đồng thời đề cao việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực bảo mật thông tin và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Trung ương Đoàn cùng tổ chức Đoàn các cấp và Ban điều hành Mạng lưới sẽ thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin, giúp các nhà sáng tạo trẻ kịp thời nắm bắt những quy định liên quan, phát huy thế mạnh để tạo ra các sản phẩm có giá trị, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn sẽ phát huy vai trò kết nối giữa các nhà sáng tạo nội dung số trẻ với doanh nghiệp, chuyên gia và các đơn vị chuyên môn; thường xuyên nắm bắt nhu cầu của thanh niên để xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với thực tiễn.

Tử tế, trách nhiệm, truyền cảm hứng và hợp lực

Một trong những vấn đề được các chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung số quan tâm tại phiên chuyên đề là làm thế nào để những sản phẩm nội dung số không chỉ thu hút người xem mà còn tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống.

Các đại biểu thanh niên sáng tạo nội dung số chia sẻ câu chuyện, góc nhìn của mình tại Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số với phiên chuyên đề “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo mạng lưới nội dung tích cực”.

Theo các nhà sáng tạo nội dung số, hiệu quả của một sản phẩm nội dung số không nên chỉ được đánh giá thông qua lượt xem, lượt tương tác hay chia sẻ trên mạng xã hội, mà cần phải xem xét mức độ thay đổi về nhận thức và hành động của người tiếp nhận thông tin.

Đơn cử trong lĩnh vực y tế, bên cạnh số lượng người tiếp cận thông tin, giá trị của sản phẩm còn thể hiện ở mức độ tiếp thu kiến thức và khả năng vận dụng những nội dung được hướng dẫn vào thực tiễn.

Để chuyển hóa cảm hứng thành hành động, các nhà sáng tạo trẻ cần chủ động tìm hiểu nhu cầu của công chúng, từ đó xây dựng những nội dung gần gũi, dễ hiểu và có tính ứng dụng cao. Thay vì chỉ đưa ra những thông điệp mang tính khuyến khích, nhà sáng tạo nội dung có thể hướng dẫn người xem thực hiện những việc làm cụ thể như duy trì thói quen đọc 10 trang sách mỗi ngày hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.

Thông qua việc xây dựng các chuỗi nội dung, tổ chức thử thách và khuyến khích người xem chia sẻ kết quả thực hiện, các nhà sáng tạo có thể từng bước hình thành cộng đồng cùng học hỏi, tương tác và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Các nhà sáng tạo nội dung số cũng nhấn mạnh bốn giá trị mà các nhà sáng tạo nội dung số trẻ cần hướng đến là tử tế, trách nhiệm, truyền cảm hứng và hợp lực. Trong đó, sự tử tế là nền tảng định hướng sáng tạo; trách nhiệm thể hiện qua việc cung cấp thông tin chính xác, có kiểm chứng; truyền cảm hứng giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp, còn hợp lực góp phần phát huy sức mạnh của cộng đồng sáng tạo.

Đặc biệt, trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, thanh niên, sinh viên cần sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, xem đây là công cụ hỗ trợ tiếp cận tri thức, nâng cao năng lực học tập và sáng tạo, thay vì chỉ phụ thuộc vào công nghệ một cách đơn thuần.

Với góc nhìn từ một sinh viên, Hà Mỹ Tâm, sinh viên năm hai Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, cho biết phiên chuyên đề đã giúp em hiểu rõ hơn về vai trò của các nhà sáng tạo nội dung số đối với cộng đồng.

Các đại biểu thanh niên sáng tạo nội dung số tại Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số với phiên chuyên đề “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo mạng lưới nội dung tích cực”.

Trong đó, Mỹ Tâm đặc biệt ấn tượng với phần chia sẻ của nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân về việc giúp bà con quảng bá nông sản ở địa phương. Theo Tâm, đây là những nội dung không chỉ gần gũi với đời sống mà còn mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Tâm cho biết bản thân yêu thích những video có thời lượng từ 8 - 10 phút bởi nội dung được truyền tải đầy đủ, có chiều sâu hơn. Trong bối cảnh những thông tin tiêu cực dễ lan truyền trên mạng xã hội, Mỹ Tâm mong muốn các nhà sáng tạo nội dung trẻ phát huy thế mạnh của bản thân, tập trung xây dựng những sản phẩm có giá trị, mang tính nhân văn và hữu ích đối với người xem.