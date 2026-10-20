Lan toả thông điệp sống khoẻ, sống đẹp đến phụ nữ

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, gửi lời chúc mừng nữ phóng viên, biên tập viên và người lao động.

Chương trình do Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam phối hợp với Công ty TNHH Vạn Xuân tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Trung tâm, đại diện Công ty TNHH MTV ITAXA, Công ty TNHH Vạn Xuân, các chuyên gia cùng đông đảo nữ viên chức, người lao động.

Từ những câu chuyện văn hóa đến các vấn đề sức khỏe thường gặp, chương trình tạo không gian để phụ nữ trao đổi với chuyên gia, tìm hiểu cách chăm sóc bản thân và cân bằng giữa công việc với cuộc sống gia đình.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm gửi lời chúc mừng đến nữ phóng viên, biên tập viên, người lao động của Trung tâm và Công ty ITAXA; chúc chị em mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống.

“Tôi mong rằng, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chị em sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong gia đình, luôn là người giữ gìn ngọn lửa yêu thương, vun đắp tổ ấm và xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc. Tôi hy vọng thời gian tới, Trung tâm và Công ty Vạn Xuân sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động phối hợp ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động”, ông Tuấn chia sẻ.

Nội dung tọa đàm tập trung vào việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống gắn với vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe răng miệng.

Tiến sĩ Vũ Thị Bích Duyên, giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, trao đổi về văn hóa trầu cau.

Với chủ đề “Văn hóa trầu cau - Giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại”, Tiến sĩ Vũ Thị Bích Duyên, giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, chia sẻ về tục ăn trầu và những giá trị gắn với phong tục, tình nghĩa, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Từ câu chuyện này, diễn giả đề cập việc kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa trong đời sống hiện đại, trong đó có hướng ứng dụng các giá trị truyền thống vào sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Tiếp nối nội dung văn hóa, PGS. Trần Anh Vũ, Tiến sĩ, Dược sĩ, nguyên giảng viên cao cấp Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, người sáng lập và điều hành Học viện Medi Online Việt Nam, trao đổi với chủ đề “Sức khỏe bắt đầu từ khoang miệng”.

PGS. Trần Anh Vũ chia sẻ về chăm sóc sức khỏe răng miệng tại tọa đàm.

PGS. Trần Anh Vũ hướng dẫn chị em phụ nữ cách nhận biết tình trạng sức khoẻ của bản thân tại toạ đàm.

Nội dung tập trung vào vai trò của việc chăm sóc răng miệng đối với sức khỏe toàn thân, mối liên hệ giữa hệ vi sinh khoang miệng với sức khỏe hệ tiêu hóa, cũng như cách lựa chọn và sử dụng sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp. Chương trình cũng đề cập việc sử dụng các thành phần có nguồn gốc thảo dược như trầu không, cau, quế, bạc hà trong chăm sóc răng miệng, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì thói quen vệ sinh khoa học.

Bên cạnh đó, các chuyên gia trao đổi về tình trạng ít vận động, đau cổ vai gáy, đau lưng và những vấn đề sức khỏe thường gặp ở người làm việc văn phòng. Nội dung này hướng đến việc khuyến khích nữ viên chức, người lao động tăng cường vận động, điều chỉnh thói quen sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Các chị em phụ nữ đặt câu hỏi cho các diễn giả tại toạ đàm.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam tặng hoa cám ơn các diễn giả tham gia tại toạ đàm.

Khách mời và cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông tin TTXVN Khu vực phía Nam chụp hình lưu niệm.

Tại phần giao lưu, các đại biểu đặt câu hỏi về dinh dưỡng, nghỉ ngơi, chăm sóc da, tóc, sức khỏe phụ nữ sau tuổi 40 và cách giảm căng thẳng trước áp lực công việc, gia đình. Những trao đổi gắn với nhu cầu hằng ngày giúp người tham dự có thêm kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và xây dựng lối sống tích cực.