Lan tỏa thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá

Các đội tranh tài ở 4 phần thi: tự giới thiệu, kiến thức, tiểu phẩm vui và hùng biện. Điểm mới của hội thi là nội dung được thiết kế theo hướng tăng tính tương tác, đề cao khả năng vận dụng kiến thức và xử lý tình huống. Nổi bật là phần thi kiến thức với hai hình thức: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống và trả lời câu hỏi trắc nghiệm ngắn gọn, súc tích. Cách thức tổ chức linh hoạt, sinh động không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn giúp cán bộ, học viên tiếp thu, ghi nhớ các quy định pháp luật và kiến thức y khoa về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người.

Với sự chuẩn bị công phu, các đội mang đến những nội dung tuyên truyền sinh động, kết hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuyết trình và nghệ thuật sân khấu hóa. Những tình huống gần gũi, cách thể hiện dí dỏm nhưng giàu tính giáo dục đã truyền tải thông điệp cảnh báo về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử một cách tự nhiên, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chủ động phòng ngừa, kiên quyết nói không với thuốc lá.

Việc đưa kiến thức pháp luật vào các tiểu phẩm, tình huống cụ thể giúp người tham gia dễ liên hệ với thực tế, từ đó hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng môi trường không khói thuốc.

Thông qua sự phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và xác định những nội dung, hành động cụ thể, hội thi còn mở rộng tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá đến Nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần chuyển nhận thức thành hành động thiết thực, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, học viên, chiến sĩ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quân nhân.

Thông qua hội thi, nhà trường tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, sinh động, phù hợp; gắn nâng cao nhận thức, trách nhiệm với hành động cụ thể của mỗi quân nhân trong bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng đội, gia đình và cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng Trường Sĩ quan Công binh chính quy, mẫu mực, có môi trường văn hóa lành mạnh, không khói thuốc, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Binh chủng Công binh đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường quân đội không khói thuốc. Ảnh: Hà Nguyễn

Cũng trong hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026, chiều 30/10, tại Lữ đoàn Công binh 279, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Binh chủng Công binh) phối hợp với Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức chương trình truyền thông với sự tham dự của đại diện các cơ quan chức năng cùng hơn 300 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn.

Tại chương trình, Thiếu tá, TS Phùng Thị Phương, cán bộ Cục Quân y, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; nguy cơ từ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới; đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật và trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng môi trường không khói thuốc.

Với thông điệp "Vì sức khỏe bộ đội - Vì môi trường quân đội không khói thuốc", chương trình góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường văn hóa quân sự chính quy, xanh, sạch, đẹp. Qua đó, bảo vệ sức khỏe bộ đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".