Lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy trong sinh viên

Đại diện Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho đại diện các đội tuyển.

Các đội trải qua 3 phần thi: Hiểu đúng, Hành động đúng và Nói không với ma túy. Thông qua hình thức trả lời câu hỏi kiến thức và sân khấu hóa, các đội tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy; nhận diện phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh niên, sinh viên sử dụng ma túy, nhất là các loại ma túy mới, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Nhiều tình huống thực tế về kỹ năng phòng tránh, phát hiện và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng được đưa vào các phần thi.

Phần thi Nói không với ma túy của đội thi Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Cuộc thi nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, sinh viên trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa của thông điệp tuyên truyền. Qua đó phát huy vai trò xung kích của Đoàn, Hội trong xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Trường Đại học Y - Dược; 2 giải Nhì được trao cho đội thi Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Sư phạm; trao 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội thi còn lại.