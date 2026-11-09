Lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy qua tranh vẽ

Những bức tranh tham gia Hội thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy được treo dọc hành lang các dãy lớp học của Trường Tiểu học Quan Triều 1.

Dọc hành lang các lớp học của Trường Tiểu học Quan Triều 1, những bức tranh với màu sắc và cách thể hiện khác nhau cùng hướng đến một chủ đề: phòng, chống ma túy.

Có bức tranh cảnh báo những tác hại đối với sức khỏe, cuộc sống; có tác phẩm gửi gắm lời nhắc nhở về sự cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo, quyết tâm nói không với ma túy. Những hình ảnh do chính học sinh sáng tạo đã tạo nên không gian tuyên truyền sinh động, gần gũi ngay trong môi trường học tập hằng ngày.

Đây là những sản phẩm được thực hiện trong khuôn khổ Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2026. Trường Tiểu học Quan Triều 1 phát động hoạt động vẽ tranh hưởng ứng hội thi cấp tỉnh, thu hút 100% học sinh các khối 3, 4, 5 tham gia. Sau khi tổ chức chấm chọn, nhà trường quyết định trưng bày các tác phẩm dự thi cấp trường dọc hành lang, vừa tạo cảnh quan sinh động, vừa duy trì hiệu quả tuyên truyền sau khi cuộc thi kết thúc.

Cách làm này giúp những thông điệp phòng, chống ma túy không bị giới hạn trong thời gian phát động hay khuôn khổ một hội thi. Mỗi ngày đến trường, học sinh có thể quan sát, đọc và ghi nhớ những nội dung được thể hiện qua từng bức tranh. Các em cũng có thêm cơ hội trao đổi với bạn bè về tác hại của ma túy, cách nhận diện nguy cơ và những hành động cần thiết để bảo vệ bản thân.

Từ phong trào tại trường, Ban Giám khảo đã lựa chọn 2 tác phẩm tiêu biểu gửi tham gia hội thi cấp tỉnh. Trong tổng số 116 tác phẩm được tiếp nhận trên toàn tỉnh, cả 2 tác phẩm của học sinh Trường Tiểu học Quan Triều 1 đều đoạt giải, gồm 1 giải Nhì và 1 giải Tư.

Kết quả này là sự ghi nhận đối với tinh thần hưởng ứng, khả năng sáng tạo của học sinh, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy thông qua hình thức trực quan, gần gũi với lứa tuổi.

Bức tranh của em Phan Quỳnh Giao, học sinh lớp 3A6, giành giải Nhì cấp tỉnh. Điều thú vị là ý tưởng thực hiện tác phẩm của Phan Quỳnh Giao được khơi nguồn từ những bức tranh của mẹ.

Từ cảm hứng ấy, em đã phát triển thành sản phẩm sáng tạo của riêng mình, gửi gắm mong muốn tuyên truyền đến các bạn về tác hại của ma túy, giúp mọi người biết cách phòng tránh. Một ý tưởng xuất phát từ những điều gần gũi trong gia đình đã trở thành thông điệp có ý nghĩa đối với cộng đồng học đường.

Bức tranh của em Phan Quỳnh Dao, học sinh lớp 3A6, Trường Tiểu học Quan Triều 1 đoạt giải Nhì Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" năm 2026.

Với em Đỗ Hà Phương Anh, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Quan Triều 1, hội thi cũng mang lại những hiểu biết thiết thực. Phương Anh chia sẻ: Qua hội thi, em hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy. Bản thân em và các bạn sẽ trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, giúp mọi người biết cách phòng tránh và nói không với ma túy.

Những chia sẻ của các em cho thấy ý nghĩa sâu hơn của hoạt động. Khi được trực tiếp tìm hiểu, thể hiện suy nghĩ và truyền tải thông điệp bằng chính sản phẩm của mình, học sinh có cơ hội tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, chủ động hơn. Từ đó, các em từng bước hình thành ý thức cảnh giác trước những nguy cơ, biết từ chối những lời rủ rê, lôi kéo và tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn khi gặp tình huống không an toàn.

Để bảo đảm tính giáo dục, nhà trường yêu cầu các sản phẩm phải do chính học sinh thực hiện, không sao chép từ internet, không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giáo viên không làm thay. Hội thi được tổ chức trên tinh thần tự nguyện, không thu phí, không tạo áp lực thành tích đối với học sinh và phụ huynh.

Cô giáo Đặng Thị Tám, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Thông qua các hoạt động hưởng ứng hội thi, nhà trường mong muốn giúp học sinh nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, biết nhận diện nguy cơ và hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Đặc biệt, nhà trường hướng tới thông điệp “Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, để các em không chỉ biết bảo vệ mình mà còn góp phần lan tỏa kiến thức phòng, chống ma túy đến gia đình và cộng đồng.

Cùng với hoạt động dành cho học sinh, Trường Tiểu học Quan Triều 1 còn triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nội dung tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh măng non, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong công tác phòng, chống ma túy.

Phòng, chống ma túy là nhiệm vụ cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Với học sinh tiểu học, giáo dục từ sớm, bằng những hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi, là nền tảng quan trọng để hình thành nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ.

Từ những nét vẽ hồn nhiên được lưu giữ trên hành lang lớp học, thông điệp phòng, chống ma túy tiếp tục được nhắc nhớ mỗi ngày, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nơi mỗi học sinh biết chủ động bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng.