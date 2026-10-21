Lan tỏa thông điệp 'Không thử ma túy dù chỉ một lần'

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội tổ chức chương trình Tiết học GenZ mùa 2 với chủ đề “Chuyến xe-Hành trình của những lựa chọn”.

Tiếp nối mùa 1 với thông điệp “Tự hào Hà Nội-Sống chuẩn an toàn”, chương trình hướng tới đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, đồng thời trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ. Điểm nhấn của mùa 2 là mô hình kết nối trực tiếp giữa trường học và cơ sở cai nghiện ma túy, triển khai tại bốn điểm cầu với bốn chủ đề trải nghiệm: “Trạm kết nối” tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội; “Trạm sáng tạo” tại Trường THPT Đa Phúc; “Trạm bản lĩnh” tại Trường THPT Phan Đình Phùng và “Trạm lan tỏa” tại Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh.

Số học sinh, phụ huynh, giáo viên đăng kí chương trình gấp 44 lần

Tham dự chương trình tại điểm cầu chính tại Trường THPT Đa Phúc có Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các sở, ban, ngành TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP, chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường.

Đông đảo học sinh tham gia chương trình tại điểm cầu chính tại Trường THPT Đa Phúc.

Tại ba điểm cầu còn lại, chương trình có sự tham dự của các đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền; cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP, chính quyền địa phương, nhà trường, cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, học viên và thân nhân học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy.

Từ những câu chuyện thực tế tại cơ sở cai nghiện đến các hoạt động đối thoại, tìm hiểu pháp luật trong trường học, mỗi trạm mang đến một góc nhìn riêng, giúp học sinh nhận diện cám dỗ, hiểu rõ hậu quả của những lựa chọn sai lầm và chủ động phòng ngừa nguy cơ liên quan đến ma túy.

Theo ban tổ chức, tính đến 10h ngày 24/9/2026, chương trình ghi nhận 6.630 lượt đăng ký, tương ứng 13.259 người theo hình thức đăng ký theo cặp học sinh-phụ huynh hoặc học sinh-giáo viên, gấp hơn 44 lần quy mô dự kiến ban đầu. Con số này cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của nhà trường, gia đình và học sinh đối với công tác phòng, chống ma túy học đường.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, tuổi học trò là giai đoạn nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão nhưng cũng đặt các em trước nhiều lựa chọn. Sự tò mò, một lời rủ rê hay tâm lý muốn khẳng định bản thân có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và tương lai.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình.

Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, bản lĩnh của tuổi trẻ không nằm ở việc thử những điều nguy hại, mà ở sự tỉnh táo và dũng cảm nói không với ma túy. Đồng thời, đồng chí đề nghị gia đình và nhà trường chủ động lắng nghe, thấu hiểu tâm lý học sinh, trở thành điểm tựa để các em tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết; nhấn mạnh lực lượng Công an, gia đình và xã hội luôn đồng hành, giúp đỡ người cai nghiện vượt qua quá khứ, tái hòa nhập cộng đồng.

Sửa lỗi lầm, làm lại cuộc đời, nói không với ma túy

Tại “Trạm kết nối”, những câu chuyện từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội đã mang đến cho học sinh những trải nghiệm giàu cảm xúc. Qua phóng sự về những người trẻ đang cai nghiện và phần chia sẻ trực tiếp của các học viên, hậu quả của ma túy hiện lên không chỉ qua những tổn hại đối với sức khỏe, mà còn qua những ước mơ dang dở, những mối quan hệ gia đình bị tổn thương và sự day dứt khi nhận ra sai lầm.

Thông điệp nhân văn được gửi gắm qua những câu chuyện ấy không dừng lại ở sự cảnh tỉnh. Phía sau những sai lầm vẫn có gia đình chờ đợi, vẫn có cơ hội để thay đổi và làm lại cuộc đời. Điều quan trọng là mỗi người cần đủ tỉnh táo để không bước vào con đường nguy hiểm, đồng thời có nghị lực vượt qua quá khứ và nhận được sự hỗ trợ cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 4 điểm cầu.

Với học sinh, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm đối với bản thân và những người yêu thương mình. Từ chối ma túy không chỉ là lựa chọn bảo vệ sức khỏe, mà còn là cách giữ gìn cơ hội học tập, xây dựng tương lai và không để gia đình phải gánh chịu những tổn thương không đáng có.

Tại điểm cầu Trường THPT Đa Phúc, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện nguy cơ, ứng xử khi bị lôi kéo sử dụng ma túy hoặc chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật. Đồng chí cũng giới thiệu các kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ của Công an thành phố Hà Nội, trong đó có trang Facebook Công an TP Hà Nội và ứng dụng Hà Nội Smart Police với tính năng “Cuộc gọi khẩn cấp SOS”, giúp các em biết cách tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật thông qua các trò chơi tương tác, chương trình còn tạo không gian đối thoại giữa học sinh, phụ huynh, giáo viên và khách mời về tâm lý tuổi vị thành niên, những tác động từ bạn bè, mạng xã hội và vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường trong việc giúp các em đưa ra những lựa chọn an toàn.

Tại các điểm cầu, những chia sẻ từ nghệ sĩ, phụ huynh, học sinh và giáo viên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lắng nghe, thấu hiểu và kết nối giữa cha mẹ với con cái. Bé Hoàng Quân, con ca sĩ Hoàng Bách, bày tỏ sự quan tâm đến chương trình, đồng thời nhấn mạnh người trẻ cần tỉnh táo trước những tác động từ mạng xã hội, biết chọn lọc thông tin và làm chủ hành vi của mình.

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng, ca sĩ, nhạc sĩ Dương Trần Nghĩa, cựu học sinh của trường chia sẻ rằng khi con lớn lên, suy nghĩ và tâm lý cũng thay đổi từng ngày; mỗi quyết định ở lứa tuổi này đều có thể ảnh hưởng đến tương lai. Vì vậy, cha mẹ cần đồng hành, đồng cảm, tạo không gian để con cởi mở chia sẻ và định hướng con đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Một phụ huynh tại điểm cầu cũng bày tỏ những khó khăn trong hành trình đồng hành cùng con, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thấu hiểu những khác biệt về tính cách, suy nghĩ giữa các thành viên trong gia đình.

Các đại biểu tham dự chương trình cùng các học sinh tại điểm cầu chính tại Trường THPT Đa Phúc.

Từ góc nhìn giáo dục, cô Thu Hoài, giáo viên Ngữ văn Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh, chia sẻ về vai trò của nhà trường trong việc đồng hành, định hướng và hỗ trợ học sinh. Những trao đổi tại chương trình góp phần khẳng định sự quan tâm, lắng nghe kịp thời của cha mẹ, thầy cô sẽ giúp các em chủ động chia sẻ khó khăn, tìm kiếm sự hỗ trợ và tránh những lựa chọn sai lầm.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, đối thoại và tìm hiểu pháp luật, chương trình Tiết học GenZ mùa 2 không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy mà còn hướng đến hình thành kỹ năng tự bảo vệ trong thực tế. Qua đó, chương trình lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng môi trường an toàn, giúp thế hệ trẻ vững vàng trước cám dỗ và chủ động lựa chọn tương lai của mình.

Khép lại hành trình trải nghiệm, hoạt động “Lá thư gửi tương lai” tạo cơ hội để học sinh, phụ huynh, giáo viên và học viên gửi gắm ước mơ, lời hứa và những điều muốn nhắn nhủ tới chính mình trong năm năm tới.