Lan tỏa thông điệp hồi sinh sự sống và bồi đắp văn hóa sẻ chia trong học đường

Sự kiện thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, giảng viên cùng hơn 200 sinh viên, thanh niên tình nguyện, mở ra bước phát triển mới cho công tác nhân đạo học đường gắn với nghĩa cử cao đẹp vì sự sống cộng đồng.

Thắp sáng nhận thức về nghĩa cử hiến tặng mô, tạng nhân đạo

Hoạt động tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng nhân đạo trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp là một điểm nhấn mang tính đột phá, tiếp nối chuỗi hoạt động truyền thông chuyên sâu mà Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả tới cán bộ Hội cơ sở thời gian qua. Nhận thấy thanh niên, sinh viên là lực lượng nòng cốt, giàu nhiệt huyết và nhạy bén với các giá trị tiến bộ của xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã chủ động mở rộng đối tượng tiếp cận, đưa những kiến thức khoa học và góc nhìn đúng đắn về hiến tặng mô, tạng đến với giảng đường.

Tiến sĩ Phạm Gia Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, đã trực tiếp cung cấp bức tranh toàn cảnh về thực trạng nguồn tạng hiến tặng cũng như nhu cầu ghép mô, tạng tại Việt Nam và trên thế giới. Bằng những minh chứng thực tế và lập luận y khoa chuẩn xác, báo cáo viên đã giúp các bạn trẻ hiểu sâu sắc rằng việc hiến mô, tạng khi không may qua đời hoặc chết não không chỉ là biểu hiện cao nhất của lòng vị tha, mà còn là cơ hội mang lại sự sống tái sinh cho biết bao người bệnh hiểm nghèo đang mòn mỏi chờ đợi phép màu. Những chia sẻ cởi mở, trách nhiệm đã xóa bỏ những định kiến cố hữu, giải tỏa băn khoăn về quy trình đăng ký hiến tạng, từ đó gieo vào lòng thế hệ trẻ lý tưởng sống cống hiến và ý thức trân trọng sự sống của bản thân cũng như cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Khánh Chi

Đánh giá cao ý nghĩa của việc đưa công tác nhân đạo gắn liền với các vấn đề xã hội cấp thiết vào trường học, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực nhấn mạnh, phát triển tổ chức Hội trong khối trường học đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng mạng lưới an sinh nhân ái. Đây là phương thức hữu hiệu nhằm đưa các giá trị nhân đạo đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động trực quan, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị đào tạo, tạo môi trường thuận lợi để người học tự nguyện dấn thân và cống hiến.

Điểm tựa vững chắc xây dựng môi trường học đường giàu lòng nhân ái

Một dấu mốc ý nghĩa tại chương trình là việc Hội Chữ thập đỏ phường Phú Diễn chính thức trao quyết định thành lập Chi hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Ra mắt Chi hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Ảnh: Khánh Chi

Sự kiện này khẳng định quyết tâm của nhà trường trong việc chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa các hoạt động xã hội từ thiện, biến tinh thần tương thân tương ái thành một nề nếp thường xuyên, có tổ chức và kế hoạch bài bản.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội - Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà phát biểu. Ảnh: Khánh Chi

Bày tỏ sự kỳ vọng vào bước ngoặt mới, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội - Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà khẳng định, nhà trường luôn kiên định mục tiêu đào tạo toàn diện, nơi chuẩn mực của người học không chỉ được đo lường qua kết quả rèn luyện nghề nghiệp mà còn thể hiện ở trách nhiệm xã hội và lối sống sẻ chia. Việc thành lập Chi hội Chữ thập đỏ tạo tiền đề vững chắc để kết nối các nguồn lực xã hội, tập hợp tinh thần thiện nguyện của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên; từ đó triển khai những mô hình nhân đạo thực chất, bền vững, lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm của mọi hoạt động trải nghiệm và trưởng thành.

Không dừng lại ở công tác vận động tinh thần, chương trình đã hiện thực hóa tình cảm tương trợ bằng những phần việc an sinh ấm áp. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao tặng 10 suất quà hỗ trợ trực tiếp tới các em sinh viên vượt khó vươn lên, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, nhằm kịp thời động viên các em vững bước trên con đường học tập. Cùng với đó, không gian hội trường thêm phần lắng đọng khi đại diện dự án thiện nguyện “Dệt ước mơ xanh” trao tặng nhà trường những bức tranh nghệ thuật sáng tạo được làm thủ công từ vải vụn của các em nhỏ. Toàn bộ nguồn quỹ gây dựng từ việc bán đấu giá những tác phẩm tái chế đặc biệt này đều được đóng góp về Hội Chữ thập đỏ thành phố để tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực trao quà hỗ trợ trực tiếp tới các em sinh viên vượt khó vươn lên. Ảnh: Khánh Chi

Nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ của lực lượng cơ sở, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trường học; đồng thời vinh danh 1 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Chuỗi hoạt động thiết thực, đa dạng diễn ra tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội mang đậm ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, nhân văn và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống Thủ đô.