Lan tỏa thông điệp giữ rừng, phát triển sinh kế bền vững tại Lâm Đồng

Ngày hội "Giữ rừng hôm nay - Sinh kế bền vững ngày mai"

Sự kiện thu hút trên 150 đại biểu đến từ 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa).

Đây là cơ hội để người dân, cộng đồng trực tiếp chia sẻ những câu chuyện thực tiễn, những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, nhu cầu và mong muốn trong quá trình tham gia bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế và tiếp cận các cơ hội chia sẻ lợi ích từ Chương trình giảm phát thải.

Phát biểu chào mừng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Phạm Hồng Lượng đánh giá: “Mỗi cánh rừng được bảo vệ hôm nay không chỉ góp phần giữ gìn môi trường sinh thái mà còn mở ra những cơ hội sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Khi cộng đồng được cung cấp đầy đủ thông tin, được lắng nghe và cùng tham gia, bảo vệ rừng sẽ trở thành trách nhiệm và lợi ích chung của toàn xã hội”.

150 đại biểu tham gia kết nối và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng gắn phát triển sinh kế bền vững

Điểm nhấn của ngày hội là không gian truyền thông mở, trực quan, sinh động với nhiều khu vực trải nghiệm giới thiệu về rừng và vai trò của rừng đối với phát triển bền vững; thông tin về Chương trình giảm phát thải khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Ngoài ra, còn có các hoạt động của Dự án RECAF-MAE; mô hình "Cây tiếng nói cộng đồng", nơi người dân có thể viết và chia sẻ thông điệp, mong muốn hoặc cam kết hành động vì bảo vệ rừng và sinh kế bền vững; cùng các hoạt động giao lưu và chụp ảnh lưu niệm xung quanh gian trưng bày.

Không gian truyền thông mở, trực quan với nhiều khu vực trải nghiệm giới thiệu về rừng

Cũng trong khuôn khổ chương trình có các phiên chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm từ cộng đồng khi được tiếp cận, tham gia và hưởng lợi từ các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực, phát triển nông lâm kết hợp và sản xuất bền vững gắn với bảo vệ, phát triển rừng.

Đặc biệt, tọa đàm với chủ đề "Giữ rừng hôm nay - Sinh kế bền vững ngày mai" với sự góp mặt của đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cộng đồng, hợp tác xã địa phương cùng trao đổi, kết nối, đối thoại trực tiếp về các chính sách, khó khăn, cơ hội tham gia Chương trình giảm phát thải cũng như những giải pháp thúc đẩy sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng.

Kết nối cộng đồng quản lý bảo vệ rừng và tạo sinh kế bền vững

Thông qua sự kiện này, Ban Tổ chức mong muốn Ngày hội sẽ trở thành cầu nối tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phát triển và cộng đồng địa phương.

Tiếng nói của người dân hôm nay được ghi nhận và là cơ sở quan trọng để hoàn thiện, triển khai hiệu quả Chương trình giảm phát thải khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ và Dự án RECAF-MAE, góp phần vào nỗ lực phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam (RECAF) do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD).

Hoạt động nhằm tăng cường truyền thông, chia sẻ thông tin và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng về Chương trình giảm phát thải khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ và Dự án RECAF-MAE.

Đồng thời, tạo diễn đàn để người dân, cộng đồng địa phương, các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế cùng trao đổi, lắng nghe, kết nối và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân sống phụ thuộc vào rừng.