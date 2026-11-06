Lan tỏa thông điệp 'Giải chạy không thuốc lá' tại Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026

Sáng 6/11/2026, Lễ khai mạc Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 đã chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham gia, mở đầu cho chuỗi hoạt động phong trào và kết nối cộng đồng kéo dài đến ngày 8/11/2026. Tham dự sự kiện có đại diện Ban Tổ chức cùng TS.BS. Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế).

TS.BS. Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) cùng các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 tại Công viên Thống Nhất sáng 6/11/2026.

Điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động năm nay là thông điệp “Giải chạy không thuốc lá” do Quỹ Phòng bệnh phối hợp cùng Ban Tổ chức triển khai.

Đây là năm thứ hai Quỹ đồng hành cùng giải chạy, hướng tới mục tiêu thiết lập một không gian thi đấu và rèn luyện thể thao văn minh, hoàn toàn không khói thuốc; đồng thời đẩy mạnh cảnh báo cộng đồng về tác hại của thuốc lá truyền thống cũng như các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Đông đảo vận động viên và người dân trải nghiệm các hoạt động tương tác, tìm hiểu kiến thức y tế dự phòng tại gian hàng của Quỹ Phòng bệnh trong khu vực Triển lãm Expo.

Từ vạch xuất phát đến ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động

Hiện nay, gánh nặng bệnh tật từ các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư và các bệnh lý hô hấp mạn tính đang đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống y tế lẫn đời sống xã hội.

Những bệnh lý này phần lớn bắt nguồn hoặc chịu tác động trực tiếp từ lối sống thiếu vận động, chế độ dinh dưỡng mất cân đối, lạm dụng rượu bia và thói quen sử dụng thuốc lá.

Trước thực trạng đó, việc lồng ghép thông điệp y tế dự phòng vào một sự kiện thể thao đại chúng được xem là giải pháp tiếp cận trực quan, tác động trực tiếp vào nhận thức của người dân, nhất là giới trẻ.

Khách tham quan và các bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động trả lời câu hỏi tương tác, tìm hiểu cách phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm tại gian hàng truyền thông.

Quỹ Phòng bệnh nhấn mạnh, mỗi bước chạy không dừng lại ở nỗ lực chinh phục cự ly hay giới hạn thể lực cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở thiết thực về việc duy trì lối sống lành mạnh, chủ động kiểm soát các nguy cơ sức khỏe từ sớm thay vì chờ đến khi phát bệnh mới điều trị.

Theo định hướng của cơ quan chức năng, việc chuyển từ nhận thức sang hành động đòi hỏi sự kiên trì bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt thường nhật: tăng cường vận động thể chất, kiểm soát chế độ ăn uống, nói không với thuốc lá và chủ động khám, theo dõi sức khỏe định kỳ.

Tương tác đa dạng tại không gian triển lãm Expo

Song song với các hoạt động chuyên môn của giải chạy, từ ngày 6 đến 8/11/2026, Quỹ Phòng bệnh tổ chức không gian truyền thông tương tác tại khu vực Triển lãm Expo trong khuôn viên Công viên Thống Nhất.

Đại diện Quỹ Phòng bệnh trao quà lưu niệm cho người tham gia trải nghiệm và chia sẻ thông điệp sống khỏe tại khu vực Triển lãm Expo.

Bảng thông điệp "Giải chạy không thuốc lá" thu hút sự quan tâm của đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế trước giờ thi đấu.

Thay vì các hình thức tuyên truyền hành chính một chiều, gian hàng được thiết kế theo mô hình mở, kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và cung cấp kiến thức y tế thường thức.

Tại đây, các vận động viên, người dân Thủ đô và du khách có thể trực tiếp tham gia chuỗi hoạt động tương tác, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về phòng bệnh, nhận diện các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng xấu đến thể chất và cùng sáng tạo các thông điệp sống khỏe.

Những kiến thức phòng ngừa bệnh tật được tinh gọn, minh họa gần gũi, giúp người tham gia dễ dàng tiếp thu và ứng dụng vào việc chăm sóc bản thân cũng như gia đình.

Mô hình trải nghiệm này hướng đến việc thu hút đa dạng lứa tuổi, từ thanh thiếu niên, vận động viên phong trào đến các gia đình có con nhỏ, qua đó hình thành sự quan tâm đúng mức đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Việc đồng hành xuyên suốt của Quỹ Phòng bệnh tại Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 khẳng định rõ nét quan điểm: chủ động phòng bệnh từ sớm chính là giải pháp đầu tư bền vững nhất cho thể lực giống nòi và tương lai xã hội.

Từ tinh thần quyết tâm trên đường chạy marathon đến những thay đổi cụ thể, tích cực trong nếp sống hằng ngày của từng cá nhân, cộng đồng sẽ từng bước xây dựng môi trường sống văn minh, năng động và giảm tải áp lực bệnh tật lâu dài.