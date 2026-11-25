Các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự ngày hội mang thông điệp về bình đẳng giới .

Dự án “Ai cũng nói thế” được các em sinh viên thực hiện với mong muốn truyền tải thông điệp rằng: bạo lực không chỉ bắt đầu từ hành vi, mà còn từ những lời nói, cử chỉ thể hiện sự không bình đẳng, gây tổn thương cho người khác. Để thay đổi được nhận thức về bạo lực giới, đôi khi cần thay đổi từ chính những điều nhỏ nhặt như một câu nói, một cử chỉ.

Các sinh viên Truyền hình K46A2 đã lên dự án, triển khai làm khảo sát, phỏng vấn, thu thập thông tin trên mạng xã hội, vận hành fanpage, tổ chức talkshow, làm video và các hoạt động trải nghiệm tại sân trường, đem lý thuyết học trên lớp ra kiểm chứng với thực tế.

Đây cũng là một trong những đổi mới trong công tác giảng dạy hướng đến thực hành thực tiễn đối với sinh viên ngành báo chí giúp các em không chỉ hiểu được lý thuyết mô phạm về báo chí học mà còn trau dồi các nhà báo tương lai những kinh nghiệm, góc nhìn thực tiễn khi tìm hiểu, khai thác vấn đề xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: "Lớp học vận hành theo phương pháp lớp học đảo ngược, các em tự nghiên cứu tài liệu trước, giờ lên lớp dành cho thực hành, thảo luận và giải quyết vấn đề của dự án, giảng viên huấn luyện và neo chốt kiến thức sau mỗi chặng. Nhờ vậy, lý thuyết không dừng lại trên trang sách mà trở thành công cụ để các em làm việc. Mô hình học qua làm như thế mang lại nhiều cảm hứng cho thế hệ Gen Z, cả trong học tập lẫn khi thực hiện các nhiệm vụ thực tế”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh chia sẻ mô hình học mới mang lại nhiều cảm hứng cho các em sinh viên.

Bà Phạm Thị Lương, Đại diện Trung tâm Nghiên cứu về giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED) chia sẻ trong sự kiện, bà đánh giá cao sự tham gia chủ động, nhiệt huyết của sinh viên lớp Truyền hình K46A2 nói riêng và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung. "Bắt đầu từ việc nhận diện những câu nói hằng ngày chứa định kiến giới, các bạn đã triển khai chiến dịch truyền thông trong trường và trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi cá nhân", bà Lương nói.

Bên cạnh các hoạt động với ý nghĩa thiết thực của dự án được triển khai suốt 2 tháng qua, các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn được tham dự Ngày hội của dự án thông qua trải nghiệm tại các trạm:

- Trạm 1 “Việc nhà không tên”: chia sẻ công việc gia đình giữa các thành viên.

- Trạm 2 “Sức mở khóa - mở lời”: quyền quản lý tài chính và tiếng nói trong các quyết định của gia đình.

- Trạm 3 “Thả sao trao quyền - gửi một lời, đổi một điều”: quyền tự chủ trong các mối quan hệ và các quyết định liên quan con cái.

Em Dương Ngọc Mai, sinh viên lớp Biên tập xuất bản K44 chia sẻ: “Trước đây, em cũng từng nghĩ những câu nói như vậy chỉ đơn thuần là cách mọi người giao tiếp hằng ngày, đôi khi mang tính đùa vui chứ không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng sau khi trải nghiệm cả ba trạm, em nhận ra đằng sau những câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại là những quan niệm đã vô tình đặt ra khuôn mẫu cho mỗi giới. Điều khiến em thay đổi suy nghĩ không chỉ nằm ở những kiến thức được truyền tải, mà còn ở việc trực tiếp tham gia và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Em nhận ra rằng, bình đẳng giới không phải điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ chính cách chúng ta suy nghĩ, giao tiếp và chia sẻ trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày".

Sinh viên Dương Ngọc Mai hứng thú tham gia cả 3 trạm trải nghiệm tại ngày hội.

Ngày hội không chỉ là dịp nhìn lại các hoạt động sáng tạo mà còn là dịp để nâng cao nhận thức và chia sẻ về vai trò, sự tham gia của thanh niên, đặc biệt là các nhà báo, nhà truyền thông trẻ, trong thúc đẩy bình đẳng giới.

Hiểu rõ định kiến giới và các bất bình đẳng hiện hữu sẽ giúp các bạn trẻ chuyển hóa nhận thức thành hành động, thành tiếng nói lan tỏa đến công chúng.