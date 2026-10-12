Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới qua hội thi truyền thông

Hội thi có 10 đội đến từ các xã, phường: Bảo Thắng, Sa Pa, Cao Sơn, Mường Khương, Bản Xèo, Tân Hợp, Văn Bàn, Liên Sơn, Cát Thịnh và Văn Chấn.

Các đội tham gia phần thi kiến thức.

Các đội tranh tài ở ba phần thi: chào hỏi, sáng tạo truyền thông và kiến thức xử lý tình huống. Với hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, các đội phản ánh những vấn đề thực tiễn về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xóa bỏ định kiến giới và các tập tục văn hóa không còn phù hợp.

Phần thi sáng tạo truyền thông.

Các phần thi cũng đưa ra cách xử lý tình huống liên quan đến phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và giới thiệu chính sách, dịch vụ hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp dành cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, mua bán.

Hội thi góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ; phát huy vai trò của các cấp hội trong tuyên truyền, vận động cộng đồng thay đổi nhận thức, hành vi, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi xã Mường Khương

Đại biểu, Ban tổ chức và các đội thi chụp ảnh lưu niệm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 01 giải Nhất cho đội xã Mường Khương, 02 giải nhì, 03 giải ba, 04 giải khuyến khích và 04 giải chuyên đề.