Lan tỏa thông điệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa cách tiếp cận

Sáng 29/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, cuộc thi năm nay nhận được 462.629 bài dự thi, tăng 132,45% so với năm 2025 và đạt 203,83% chỉ tiêu Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề ra. Toàn bộ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đều hoàn thành chỉ tiêu được phân bổ.

Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham dự, mà còn ở việc ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên chủ động tìm hiểu, suy nghĩ và thể hiện quan điểm về những vấn đề chung của đất nước. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy khi có cơ hội và hình thức phù hợp, thanh niên sẵn sàng tham gia, đóng góp tiếng nói và trách nhiệm của mình.

Theo Ban Tổ chức, trong quá trình triển khai cuộc thi năm 2026, Trung ương Đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số từ khâu tiếp nhận, quản lý, duyệt bài đến tổ chức chấm thi.

Toàn bộ bài dự thi được tiếp nhận trên website của cuộc thi. Nền tảng đồng thời tích hợp các tính năng quản trị, giúp các cấp bộ Đoàn theo dõi số lượng bài dự thi của đơn vị và tổ chức chấm bài trực tuyến ở cấp tỉnh, cấp Trung ương.

Các tác phẩm năm nay cũng phong phú về nội dung, đa dạng về cách tiếp cận, tập trung vào nhiều vấn đề như chuyển đổi số, không gian mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, quyền con người...

Sự đa dạng trong nội dung và hình thức thể hiện cho thấy cuộc thi ngày càng tạo được không gian để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, chủ động tiếp cận các vấn đề chính luận bằng những phương thức gần gũi với đời sống và môi trường truyền thông hiện đại.

Nhóm tác giả Đoàn Học viện Hàng không Việt Nam, thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Hai tác phẩm của tuổi trẻ Học viện Hàng không Việt Nam được vinh danh

Tại lễ trao giải, các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cùng cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định của cuộc thi.

Đáng chú ý, trong 59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, Đoàn Thanh niên Chính phủ có 5 tác phẩm. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam, thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng (Đoàn Thanh niên Chính phủ), có 2 tác phẩm đoạt giải ở các thể loại Truyền hình và Video.

Ở thể loại Truyền hình, tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới” của nhóm tác giả Nguyễn Trần Việt Anh, Nguyễn Yến Linh, Phạm Thùy Linh, Trần Ngọc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng, được vinh danh.

Ở thể loại Video, tác phẩm “Giữ vững niềm tin trong thời đại số” của nhóm tác giả Nguyễn Đào Kim Ngọc, Hoàng Trần Anh Thư, Trần Ngọc Minh Trang, Lê Đức Nam Khánh và Đỗ Hải Nam, Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng, cũng được trao giải.

Hai tác phẩm là dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Học viện Hàng không Việt Nam tại cuộc thi năm nay, thể hiện sự chủ động của đoàn viên, thanh niên trong việc tiếp cận các vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những hình thức truyền thông phù hợp với môi trường số.

Qua các tác phẩm, đoàn viên, thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với giới trẻ, gắn nội dung chính luận với những vấn đề đang được quan tâm trong kỷ nguyên số. Qua đó, những thông điệp chính luận được chuyển tải bằng hình thức phù hợp, góp thêm tiếng nói của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc 2 tác phẩm của Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam được vinh danh không chỉ ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo của các nhóm tác giả, mà còn góp phần thể hiện tinh thần chủ động của tuổi trẻ Học viện Hàng không Việt Nam nói riêng và Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng nói chung trong tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Từ những tác phẩm được đầu tư cả về nội dung và cách thể hiện, tiếng nói của tuổi trẻ tiếp tục được lan tỏa trên không gian số, góp phần đưa những giá trị tích cực đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên.