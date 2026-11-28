Chương trình do Sở VHTT TP.HCM phối hợp với Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho biết, Côn Đảo không chỉ là vùng đất giàu giá trị lịch sử, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước mà còn sở hữu hệ sinh thái biển đa dạng, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế biển của Thành phố.

Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng tẩy trắng san hô và ô nhiễm rác thải nhựa, hệ sinh thái biển Côn Đảo đang đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, chương trình năm nay hướng đến việc kết nối hoạt động văn hóa, nghệ thuật với những hành động thiết thực nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và du lịch bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM phát biểu

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, thông qua âm nhạc, thời trang tái chế và các hoạt động triển lãm, chương trình góp phần đưa những vấn đề môi trường đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, mỗi người có thể nhận diện rõ hơn vẻ đẹp của đại dương cũng như những tổn thương mà hệ sinh thái biển đang phải đối mặt.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động nuôi cấy, phục hồi rạn san hô dưới biển, kết hợp với ra quân làm sạch bãi biển. Các hoạt động có sự tham gia của đại biểu, lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương.

“Bảo vệ đại dương và phục hồi rạn san hô không thể chỉ là nỗ lực của riêng một cơ quan hay một sự kiện nhất thời, mà phải trở thành nếp sống văn minh, thành hành động thường xuyên của toàn xã hội”, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo phát biểu

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo khẳng định, bảo vệ môi trường biển đảo cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, thường xuyên, với sự chung tay của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Đặc khu Côn Đảo cam kết tiếp tục thực hiện các định hướng phát triển kinh tế, du lịch xanh, bền vững; tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo.

Ông Phan Trọng Hiền kêu gọi người dân và du khách hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, không xả rác ra biển, thực hành du lịch có trách nhiệm và không xâm hại san hô. Theo ông, những hành động nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày sẽ góp phần gìn giữ cảnh quan, hệ sinh thái biển Côn Đảo cho các thế hệ mai sau.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng các lực lượng tại địa phương thu nhặt rác sau lễ phát động

Đồng hành cùng chương trình có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo cùng nhiều nghệ sĩ, người đẹp và siêu mẫu.

Chia sẻ tại sự kiện, Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng san hô bị bạc trắng, đồng thời cho rằng bảo vệ biển cả cần bắt đầu từ những thói quen hằng ngày như hạn chế nhựa dùng một lần và du lịch có trách nhiệm.

Hoa hậu H'Hen Niê cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, từ rừng trên đất liền đến những rạn san hô dưới biển. Theo cô, mỗi hành động giảm thiểu rác thải nhựa đều góp phần gìn giữ vẻ đẹp của biển đảo quê hương.

Triển lãm “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau”

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau” giới thiệu 150 tác phẩm ảnh tư liệu cùng các mô hình sinh vật biển được chế tác từ rác thải nhựa.

Thông qua hình thức trưng bày trực quan, triển lãm phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên Côn Đảo, đồng thời gợi mở những vấn đề về ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của con người trong bảo vệ đại dương.

Đại biểu tham quan các mô hình tái chế

Các hoạt động trải nghiệm tái chế dành cho học sinh cũng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích hình thành thói quen sống xanh từ lứa tuổi học đường.

Đáng chú ý, sau khi triển lãm kết thúc, Sở VHTT TP.HCM sẽ trao tặng toàn bộ 150 tác phẩm ảnh và các mô hình sinh vật biển cho Đặc khu Côn Đảo tiếp nhận, lưu giữ và tiếp tục sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng.

Việc duy trì các tác phẩm sau triển lãm góp phần kéo dài hiệu quả tuyên truyền, đưa thông điệp bảo vệ môi trường biển đến gần hơn với người dân và du khách.

Sở VHTT TP.HCM trao tặng toàn bộ 150 tác phẩm ảnh và các mô hình sinh vật biển cho Đặc khu Côn Đảo tiếp nhận, lưu giữ

Thông qua chương trình, Côn Đảo tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ tài nguyên biển đảo. Đây cũng là dịp lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ những giá trị thiên nhiên quý báu cho các thế hệ mai sau.