Đây là hoạt động trọng tâm của dự án truyền thông phi thương mại “Chuyện Nhà Gấu”, nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích sinh viên 18-22 tuổi tại Đà Nẵng lan tỏa thông điệp bảo tồn gấu.

Tên gọi “Vân Gấu” lấy cảm hứng từ hình ảnh dấu vân tượng trưng cho nét riêng của mỗi cá thể gấu và tên gọi đèo Hải Vân, cung đường nối Đà Nẵng với khu vực Bạch Mã. Qua đó, nhóm muốn nhắn gửi rằng mỗi cá thể gấu đều có một câu chuyện riêng và những câu chuyện bảo tồn tưởng chừng xa xôi thực ra chỉ cách người trẻ Đà Nẵng một con đèo.

Với thông điệp “Nghe chuyện gấu, kể tiếp chuyện rừng”, triển lãm được tổ chức qua hình thức chiếu các thước phim, bức ảnh sống động, giúp người tham quan khám phá đặc điểm của gấu chó, gấu ngựa và hành trình cứu hộ, chăm sóc, phục hồi tại Bạch Mã

Triển lãm “Vân Gấu” gồm bốn khu vực trưng bày và trải nghiệm, giúp người tham quan khám phá đặc điểm của gấu chó, gấu ngựa và hành trình cứu hộ, chăm sóc, phục hồi tại Bạch Mã.

Khu trưng bày câu chuyện gấu giới thiệu các sản phẩm truyền thông do nhóm dự án thực hiện, cung cấp thông tin về gấu chó, gấu ngựa và kể lại những câu chuyện về quá trình cứu hộ, chăm sóc gấu. Nội dung trưng bày được xây dựng từ các tư liệu, chuyến tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II và thông tin do đơn vị chuyên môn chia sẻ.

Khu trải nghiệm giải mật mã mang đến các thử thách theo từng chặng, giúp người tham quan khám phá kiến thức về gấu, nhận diện những quan niệm chưa đúng về việc nuôi nhốt, khai thác gấu và tìm hiểu công tác cứu hộ tại Bạch Mã.

Gấu ngựa được chăm sóc tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Tại khu trò chơi tương tác, khách tham quan có thể tham gia các trò chơi ngắn giúp kiểm tra kiến thức và ghi nhớ thông điệp bảo tồn động vật hoang dã.

Tại khu chia sẻ và giao lưu cùng khách mời, nhóm dự án sẽ kể lại những trải nghiệm từ chuyến tìm hiểu thực tế tại Bạch Mã. Khách tham quan cũng có cơ hội trao đổi với khách mời về công tác cứu hộ, chăm sóc gấu và những việc người trẻ có thể làm để góp phần bảo tồn động vật hoang dã.

Các bạn trẻ check in, cùng truyền thông điệp bảo tồn gấu

Dự án “Chuyện Nhà Gấu” hướng đến sinh viên tại Đà Nẵng, được xây dựng với mong muốn đưa những câu chuyện về gấu được cứu hộ đến gần hơn với cộng đồng. Trong chuyến tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II hồi đầu tháng 10/2026, nhóm sinh viên quan sát môi trường sống, tìm hiểu hoạt động chăm sóc và lắng nghe chia sẻ về công việc phía sau quá trình cứu hộ. Qua đó, nhóm nhận ra hành trình của một cá thể gấu không dừng lại ở thời điểm được giải cứu, mà còn là quá trình chăm sóc và phục hồi lâu dài.

Thông qua những câu chuyện cụ thể về gấu được cứu hộ, dự án “Chuyện Nhà Gấu” mong muốn giúp sinh viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của công tác bảo tồn và khuyến khích người trẻ chủ động tìm hiểu, chia sẻ thông tin chính xác, có trách nhiệm về động vật hoang dã.

Bên cạnh ý nghĩa cộng đồng, “Chuyện Nhà Gấu” còn là cơ hội để sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện vận dụng kiến thức và kỹ năng vào một dự án thực tế.

Phụ huynh, học sinh trải nghiệm triển lãm trên màn hình led

ThS. Hoàng Trần Tú Phương, giảng viên Khoa Truyền thông, Trường Đại học FPT Đà Nẵng, người hướng dẫn dự án, cho biết, điều đáng ghi nhận ở dự án “Chuyện Nhà Gấu” là sinh viên đã chủ động tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Cứu hộ Gấu ở Bạch Mã trước khi xây dựng các hoạt động truyền thông. Qua đó, các em có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên ngành vào một vấn đề cụ thể của cộng đồng. “Tôi cho rằng một sản phẩm truyền thông tốt không chỉ cần hấp dẫn về hình thức mà còn phải chính xác về nội dung, phù hợp với công chúng. Hy vọng triển lãm sẽ giúp các em hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm truyền thông trong việc cung cấp thông tin chính xác và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”, ThS. Hoàng Trần Tú Phương chia sẻ.

Với thông điệp “Nghe chuyện gấu, kể tiếp chuyện rừng”, nhóm dự án kỳ vọng những câu chuyện về gấu được cứu hộ sẽ tiếp tục được lan tỏa sau triển lãm, khuyến khích người trẻ quan tâm và chia sẻ thông tin chính xác về bảo tồn động vật hoang dã.

C.K