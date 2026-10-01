Lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học từ việc tái thả 31 cá thể động vật rừng nguy cấp về tự nhiên

Lực lượng chức năng tái thả các cá thể rùa về môi trường tự nhiên. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đợt tái thả lần này là thành quả của quá trình cứu hộ bài bản, khoa học trong nhiều tháng của Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật trực thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. 31 cá thể động vật thuộc 10 loài đều nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB, IIB), có vai trò đặc biệt trong cân bằng sinh thái rừng tự nhiên.

Lực lượng chức năng đi vào rừng sâu để thả các cá thể động vật. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Các loài được trả về rừng gồm: rùa núi vàng (Indotestudo elongata, 17 cá thể), rùa núi viền (Manouria impressa, 5 cá thể), rùa cổ sọc (Mauremys sinensis), chim cao cát bụng trắng (Anthracoceros albirostris), khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus), rùa đất lớn (Heosemys grandis), trăn gấm (Malayopython reticulatus), tê tê Java (Manis javanica, 2 cá thể) và kỳ đà hoa (Varanus salvator).

Trăn gấm được thả về tự nhiên

Toàn bộ số động vật này được tiếp nhận trong tháng 8 và 9/2026, nhờ sự tự nguyện bàn giao của người dân địa phương và sự phối hợp của các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, bao gồm cả lực lượng Công an xã Ayun, Chính quyền xã Ayun và Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang.

Các cá thể động vật quý, hiếm được lực lượng chức năng tái thả về thiên nhiên. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Khi mới tiếp nhận, nhiều cá thể động vật rơi vào tình trạng sức khỏe yếu, bị thương, thậm chí đã mất bản năng sinh tồn tự nhiên. Nhờ quy trình cứu hộ chuyên sâu gồm chăm sóc thú y, điều trị chấn thương, bổ sung dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, các cá thể dần hồi phục. Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ vào đầu tháng 8/2026 xác nhận tất cả đều đạt chỉ tiêu về sức khỏe, năng lực tự kiếm ăn và thích ứng với môi trường tự nhiên.

Các cá thể rùa được thả về tự nhiên

Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật khẳng định: “Việc thả động vật rừng sau khi cứu hộ trở lại tự nhiên là nhiệm vụ cốt lõi trong bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi cân bằng hệ sinh thái. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo, kiểm tra sức khỏe từng cá thể, bảo đảm các điều kiện an toàn tuyệt đối cho người và động vật, đúng quy trình, quy định pháp luật hiện hành”.

Mỗi khâu, từ chuẩn bị thiết bị, vận chuyển, đến vận hành thả từng cá thể về rừng đều được giám sát chặt chẽ bởi lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các bên hữu quan. Sau khi thả, Trung tâm tiếp tục theo dõi sự thích nghi của các cá thể, tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Ban Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh để rút kinh nghiệm và phục vụ nghiên cứu chuyên môn.

Chim cao cát bụng trắng được tái thả về thiên nhiên. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng trong các đợt vận động, phục hồi động vật rừng gần đây. “Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm là kết quả của nhiều năm kiên trì tuyên truyền, giáo dục pháp luật của chúng tôi cũng như tấm gương điển hình của địa phương trong thực hiện Luật Lâm nghiệp, Công ước CITES, Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý động vật, thực vật hoang dã”, ông Trần Văn Thụ nhấn mạnh.

Thả kỳ đà hoa

Lãnh đạo Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nhận định, tái thả động vật nguy cấp không chỉ góp phần phục hồi quần thể các loài quý hiếm trong hệ sinh thái rừng Kon Ka Kinh mà còn giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng, giữ vững hành lang sinh học, thực hiện hiệu quả cam kết của Việt Nam với quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học.