Vừa qua, tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân trên Quốc lộ 1, cán bộ Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 (Khu Quản lý đường bộ II) đã phối hợp với nhân viên trạm thu phí phát tờ rơi tuyên truyền cho người điều khiển ô tô, xe khách.

Phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân. Ảnh: Cục Đường bộ.

Nội dung tập trung vào các quy định cần tuân thủ khi lưu thông trên quốc lộ, cao tốc. Đồng thời tích hợp mã QR để người dân thuận tiện tra cứu, tìm hiểu thêm thông tin về an toàn giao thông.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp tại trạm thu phí, các thông điệp về an toàn giao thông được truyền tải đến lái xe ngay trong quá trình tham gia giao thông.

Từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Song song với công tác tuyên truyền, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Huế), Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông khi thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan.

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. Ảnh: Cục Đường bộ.

Đoàn công tác tập trung kiểm tra hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, người hướng dẫn giao thông, việc tập kết vật liệu và tổ chức cho phương tiện thi công ra vào tuyến.

Qua kiểm tra, các đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương khắc phục những tồn tại, bổ sung đầy đủ hệ thống cảnh báo, thu dọn vật liệu rơi vãi, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đại diện Khu Quản lý đường bộ II cho biết, việc kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức người lái xe với kiểm tra, xử lý các nguy cơ mất an toàn tại hiện trường là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.