Lan tỏa thói quen thường ngày để tiết kiệm năng lượng

Tiếp nối mùa thi đầu tiên năm 2025, Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" năm 2026 được phát động với mục tiêu đổi mới hình thức phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

Tiết kiệm năng lượng thu hút đông các sinh viên tham gia. Ảnh: Khắc Kiên

Nghệ sĩ trẻ biến kiến thức thành hành động

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 01-01-2026. Cùng với hoàn thiện chính sách, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gần gũi, dễ hiểu, gắn với tình huống thực tế để người dân và doanh nghiệp hiểu đúng quy định, nhận thức rõ trách nhiệm và áp dụng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Việc phát động nhằm lan toả ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: Khắc Kiên

Đồng hành cùng cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026, nghệ sĩ trẻ Hồ Đông Quan – Quán quân Anh trai Vượt ngàn chông gai 2026 bày tỏ kỳ vọng các thí sinh sẽ tiếp tục phát huy sự sáng tạo, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cộng đồng. Theo nghệ sĩ, việc tiết kiệm năng lượng có thể bắt đầu từ những thói quen đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo đó, điều tạo nên sức hấp dẫn của cuộc thi là sự sáng tạo của các bạn trẻ trong việc tiếp cận và truyền tải kiến thức pháp luật. Những nội dung vốn có thể được xem là khô khan đã được người tham gia thể hiện theo những cách gần gũi hơn, giúp người tiếp nhận dễ ghi nhớ và có thể vận dụng vào đời sống hằng ngày.

Nghệ sĩ trẻ Hồ Đông Quan – Quán quân Anh trai Vượt ngàn chông gai 2026 hưởng ứng ý nghĩa của sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Nghệ sĩ cho rằng đây là điểm đáng chú ý của cuộc thi, bởi việc tìm hiểu pháp luật không chỉ hướng đến tiếp nhận kiến thức mà còn tạo cơ hội để người trẻ truyền tải những nội dung đã học đến cộng đồng.

"Trong việc lan tỏa lối sống tiết kiệm năng lượng có những người hoạt động nghệ thuật, các nghệ sĩ có thể chia sẻ thông điệp tích cực và khuyến khích những thói quen phù hợp", nghệ sĩ Hồ Đông Quan cho biết.

Tự hào khi tiểu phẩm đoạt giải được trình diễn

Tại chương trình, sinh viên Trần Hùng Minh (Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp) bày tỏ niềm vinh dự khi đội thi của mình được ghi nhận thành tích và có cơ hội trình diễn lại tiểu phẩm từng giành giải Nhất ở mùa đầu tiên.

Các bạn trẻ hào hứng. Ảnh: Khắc Kiên

Minh cho biết bản thân là một cán bộ Đoàn của nhà trường, vì vậy luôn mong muốn thông qua các hoạt động phong trào để mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng sinh viên.

“Hình thức sân khấu hóa giúp những nội dung vốn có tính chuyên môn trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời tạo điều kiện để người tham gia chủ động nghiên cứu trước khi truyền tải kiến thức đến khán giả”, Hùng Minh chia sẻ.

Về các giải pháp đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và sinh viên, ông Giác Văn Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên cho rằng, hoạt động tuyên truyền cần chú trọng tính thực tiễn và sự tham gia chủ động của người học. Sinh viên hiện nay không chỉ muốn tiếp nhận kiến thức qua sách vở mà còn có nhu cầu được trải nghiệm và thực hành. Vì vậy, việc đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng kết hợp lý thuyết với các hoạt động thực tế sẽ giúp nội dung trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Ông Dương đánh giá các chương trình phát động của Bộ Công Thương trong thời gian qua đã triển khai những hình thức tuyên truyền thiết thực, trong đó có các cuộc thi trắc nghiệm kiến thức và hoạt động sân khấu hóa. Hoạt động sân khấu hóa có thể góp phần chuyển tải những nội dung pháp luật và thông điệp về tiết kiệm năng lượng dưới hình thức dễ tiếp nhận, phù hợp với tâm lý của người trẻ.

Các cuộc thi trắc nghiệm tạo điều kiện để người tham gia chủ động tìm hiểu kiến thức, trong khi việc tổ chức nhiều vòng thi từ vòng loại đến chung kết góp phần duy trì động lực học tập và nghiên cứu.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, gồm 3 Vòng chính:

Vòng thi Sơ khảo: Tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến thông qua các thiết bị điện tử. Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 23-10-2026 đến ngày 13-11-2026. Ban Tổ chức sau đó sẽ công bố các đội đủ điều kiện tham dự Vòng Tập huấn.

Vòng Tập huấn: Ban Tổ chức và các chuyên gia tiến hành tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng trình diễn, truyền tải thông điệp cho các đội thi. Ban Tổ chức lựa chọn từ 3 - 5 đội tham dự Vòng Chung kết.

Vòng Chung kết: Dự kiến diễn ra trong tháng 11-2026 theo hình thức trực tiếp với sự tranh tài của các đội xuất sắc nhất. Các đội sẽ thể hiện kiến thức, hiểu biết pháp luật và tài năng thông qua sân khấu hóa việc áp dụng pháp luật, xử lý tình huống pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.