Lan tỏa thể dục thể thao trong thanh, thiếu niên

Các em học sinh tranh tài sôi nổi tại giải bóng đá do Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội phường Sầm Sơn tổ chức.

Ở phường Sầm Sơn, sức trẻ của thể thao hiện diện khá rõ trong nhịp sống của đô thị biển.

Là một hạt nhân tích cực tham gia các hoạt động thể thao tại địa phương, anh Cao Đăng Long chia sẻ: “Từ ngày đoàn thanh niên thành lập câu lạc bộ (CLB) bóng đá, mình tham gia đều đặn mỗi chiều. Tập luyện thể thao không chỉ giúp mình nâng cao sức khỏe, giải tỏa căng thẳng mà còn cho mình thêm nhiều người bạn mới”.

“Đoàn phường phối hợp với các đơn vị, CLB và địa phương tận dụng, khai thác tốt các thiết chế, sân bãi hiện có. Đồng thời vận động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung dụng cụ, từng bước nâng cao điều kiện tập luyện cho thanh niên. Khi có sân chơi phù hợp, ĐVTN sẽ chủ động tham gia và phong trào sẽ tự lan tỏa”, Phó Bí thư Đoàn phường Sầm Sơn Cao Văn Linh chia sẻ.

Hiện Đoàn phường Sầm Sơn quản lý, duy trì hoạt động thường xuyên của CLB bóng đá và bóng chuyền hơi với gần 100 thành viên. Bên cạnh đó là hơn 30 hội nhóm thể thao theo sở thích được hình thành trong thanh niên. Hàng năm đoàn phường tổ chức 2 giải bóng đá thanh niên: Cúp tứ hùng giải Đền Đề Lĩnh và Cúp bóng đá thanh niên cụm phường Quảng Châu (cũ) và 1 giải bóng đá cho thiếu nhi, thu hút gần 800 thanh, thiếu nhi tham gia. Năm 2026, đoàn phường đã tổ chức thành công giải bóng đá thiếu nhi với 25 đội bóng với hơn 500 thiếu nhi tham gia; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bơi, múa, võ miễn phí, thu hút gần 300 học sinh tham gia trong dịp hè.

Tại xã miền núi Cẩm Thủy, dù điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng các sân bóng đá, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi ở các thôn luôn là điểm hẹn văn hóa - thể thao không thể thiếu mỗi buổi chiều đối với thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó ĐVTN của xã cũng rất yêu thích, giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc như: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co... góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa quý giá của đồng bào các dân tộc thiểu số xứ Thanh.

Bí thư Đoàn xã Cẩm Thủy Trần Thị Thúy cho biết: “Đoàn xã thường xuyên tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi tham gia rèn luyện TDTT. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, nhiều giải đấu đa dạng để thanh niên rèn luyện sức khỏe”.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn - Hội thường xuyên lồng ghép hoạt động TDTT trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các chương trình công tác; tổ chức các giải, hội thao, giao lưu thể thao tại cơ sở. Ở cấp tỉnh, chú trọng tổ chức các giải đấu, hội thao có quy mô, tạo sức lan tỏa trong ĐVTN. Tùy điều kiện từng địa phương, đơn vị, các hoạt động được tổ chức linh hoạt, qua đó tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Đến thời điểm hiện tại của năm 2026, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 1.171 hoạt động TDTT với 120.110 lượt ĐVTN và thiếu nhi tham gia.

Các cấp bộ đoàn phối hợp với chính quyền địa phương cũng làm tốt công tác dân vận, vận động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, thảm tập, hệ thống chiếu sáng và dụng cụ thể thao cho Nhân dân.

Chị Lê Thị Trang, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: “Việc rèn luyện TDTT là giải pháp quan trọng để xây dựng thế hệ trẻ có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, đủ thể lực và trí lực để cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Sức lan tỏa của thể thao thể hiện qua hàng trăm giải thể thao cho thanh niên, thiếu niên hàng năm cùng với hàng loạt CLB TDTT trong thanh niên được duy trì, thành lập mới và hoạt động hiệu quả. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội đổi mới hình thức tổ chức các giải đấu, đặc biệt là các giải đấu phù hợp với giới trẻ”.