Lan tỏa 'Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống'

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút phát động Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn

Chương trình gồm 3 cuộc thi: “Đố vui Thanh âm Việt Nam” với hình thức trắc nghiệm trực tuyến về âm nhạc, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca và di sản; “Cảm nhận Thanh âm Việt Nam” khuyến khích người tham gia chia sẻ video về những giai điệu, bài hát gắn với ký ức và quê hương; và “Sáng tạo Thanh âm Việt Nam” dành cho các sản phẩm sáng tạo từ âm thanh đời sống, tiếng nói, nhạc cụ, dân ca đến sáng tác, hòa âm, phối khí và các hình thức thể hiện âm nhạc hiện đại.

Với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”, Chương trình nhằm khơi dậy khả năng sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng; phát hiện, giới thiệu những giai điệu, âm thanh và câu chuyện âm nhạc từ đời sống, phản ánh sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và thế hệ.

Qua đó, góp phần quảng bá giá trị âm nhạc Việt Nam, hình thành nguồn dữ liệu phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa, kết nối cộng đồng sáng tạo với nghệ sĩ, nhạc sĩ, chuyên gia…

Đối tượng tham dự Chương trình là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam; không giới hạn độ tuổi và nghề nghiệp.

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 30/11/2026. Lễ công bố kết quả, trao giải trong tháng 12/2026. Thông tin về thể lệ và cách thức tham gia được đăng tải tại website: https://thanham.vn.