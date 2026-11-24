Liên hoan góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Sơn La đến công chúng

Liên hoan là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Sơn La trong sự nghiệp đổi mới, các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các xã, phường trong tỉnh đã đem đến nhiều chương trình được dàn dựng công phu, phong phú về hình thức thể hiện.

Chất liệu dân gian hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống đương đại, tạo nên những sắc thái nghệ thuật vừa gần gũi, thân quen, vừa tươi mới, hấp dẫn.

Thanh âm nhạc cụ dân tộc hòa quyện cùng lời ca, điệu múa, làm nên sức hấp dẫn của Liên hoan

Là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nơi 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, Sơn La sở hữu kho tàng di sản phong phú, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ những làn điệu dân ca mộc mạc, điệu múa truyền thống uyển chuyển đến âm sắc riêng của nhạc cụ dân tộc, từ trang phục đến phong tục, tập quán, mỗi tiết mục góp phần kể câu chuyện về đời sống, tâm hồn và bản sắc của cộng đồng các dân tộc nơi miền Tây Bắc.

Những điệu múa truyền thống tái hiện vẻ đẹp văn hóa và đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc

Trên sân khấu Liên hoan, những giá trị văn hóa ấy không chỉ được trình diễn mà còn được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật sinh động, đưa di sản từ không gian sinh hoạt cộng đồng đến gần hơn với công chúng.

Mỗi lời ca, điệu múa, tiếng nhạc không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà còn gửi gắm tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ vốn văn hóa của các thế hệ hôm nay.

Liên hoan góp phần làm mới cách thể hiện, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại

Không chỉ là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, Liên hoan còn tạo không gian để nghệ nhân, diễn viên quần chúng phát huy khả năng sáng tạo, tìm tòi cách thể hiện mới trên nền tảng chất liệu truyền thống. Qua đó, các giá trị văn hóa được bồi đắp sức sống, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và lan tỏa đến đông đảo công chúng.

Ban Tổ chức trao giải cho các đoàn nghệ thuật có thành tích xuất sắc tại Liên hoan

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho phường Tô Hiệu; hai giải Nhì cho xã Quỳnh Nhai và xã Chiềng Hặc. Ba giải Ba thuộc về xã Mai Sơn, xã Sông Mã và phường Mộc Châu.

Ban Tổ chức cũng trao các giải A, B, C cho những tiết mục xuất sắc cùng một số giải phụ dành cho diễn viên chính ít tuổi nhất và nhiều tuổi nhất.

Khép lại Liên hoan, những thanh âm đậm bản sắc Tây Bắc vẫn còn ngân vang, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Qua đó, di sản không chỉ được gìn giữ, thực hành và trao truyền mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực góp phần làm giàu bản sắc văn hóa Sơn La.