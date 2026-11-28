Quang cảnh buổi tổng kết và trao giải Hội thi Kể chuyện theo sách về Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2026

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mỹ Hòa Hưng vừa tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Kể chuyện theo sách về Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng và khơi dậy niềm tự hào về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ông Nguyễn Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng cho biết, hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa bổ ích, khuyến khích cán bộ, viên chức, học sinh và Nhân dân đọc sách, tìm hiểu, khai thác tư liệu lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác Tôn.

Đa dạng cách kể chuyện về Bác Tôn

Thay vì hình thức kể chuyện trực tiếp, hội thi năm nay được tổ chức bằng hình thức xây dựng video clip kể chuyện theo sách và gửi về Ban Tổ chức chấm chọn. Cách thể hiện này tạo điều kiện để thí sinh chủ động lựa chọn câu chuyện, khai thác tư liệu, kết hợp lời kể với hình ảnh và các phương tiện trình chiếu nhằm tăng sức truyền tải.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 15 video clip dự thi, trong đó có 11 clip thuộc khối học sinh, 2 clip khối Nhân dân và 2 clip khối cán bộ, công chức, viên chức. Các tác phẩm được Ban Giám khảo đánh giá trên cơ sở nội dung câu chuyện, giá trị tư liệu, kỹ năng kể chuyện và tính sáng tạo trong cách thể hiện.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, nhiều bài dự thi được đầu tư nghiêm túc, thể hiện sự tìm tòi trong lựa chọn nội dung và phương pháp truyền tải. Bên cạnh những câu chuyện quen thuộc, một số thí sinh chủ động khai thác tư liệu từ Thư viện tỉnh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, góp phần mang đến những góc nhìn phong phú về cuộc đời, sự nghiệp của Người.

Qua từng câu chuyện, hình ảnh Bác Tôn hiện lên với những phẩm chất cao đẹp: lòng kiên trung, đức tính giản dị, tình yêu thương đồng bào, đồng chí và phong cách sống gần gũi, gắn bó với Nhân dân, người lao động.

Nhiều video clip được đầu tư hình ảnh minh họa, tư liệu lịch sử, âm thanh và hiệu ứng trình chiếu trực quan. Đặc biệt, giọng kể chân thành, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc của thí sinh đã góp phần truyền tải lòng kính trọng, biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Đáng chú ý, 3 video clip còn lồng ghép nội dung hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), tạo thêm điểm nhấn cho hội thi, đồng thời mở rộng thông điệp về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Các đại biểu chụp hình cùng các học sinh đạt giải tại Hội thi Kể chuyện theo sách về Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2026

Bồi đắp tình yêu sách, giáo dục truyền thống

Dịp này, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các cá nhân, nhóm thí sinh có phần thể hiện xuất sắc.

Không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thích kể chuyện, hội thi còn tạo cơ hội để người tham gia chủ động tìm đọc, nghiên cứu sách và tư liệu lịch sử, từ đó hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cũng như nhân cách của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Việc chuyển tải nội dung qua video clip cũng góp phần làm mới cách tiếp cận sách, giúp những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Thông qua hội thi, những câu chuyện về Bác Tôn tiếp tục được lan tỏa trên chính quê hương Mỹ Hòa Hưng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ.

Qua đó, địa phương phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa gắn với phong trào đọc sách, xây dựng thói quen học tập suốt đời trong cộng đồng.