Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, trong hai ngày 21 - 22.11 tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp – Idecaf (TP.HCM), Chi hội Kết nối Di sản Văn hóa Trà Việt, Chi hội Di sản Văn hóa Cổ Tiền Sài Gòn cùng Idecaf và Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat phối hợp tổ chức triển lãm “Bạc di sản – Mây thơm ngang đời” tại số 31 đường Thái Văn Lung, TP.HCM.

Đại biểu tham quan nghề thủ công chế tác từ chất liệu bạc

Sự kiện giới thiệu đến công chúng và du khách những sản phẩm bạc gắn với đời sống người Việt, từ bạc miếng mỹ nghệ mang hình tượng trống đồng, Con Rồng Cháu Tiên, danh nhân lịch sử, đến ấm chén, trâm cài, ly - tách trà ấm bạc và các vật dụng trong gia đình...

Trẻ em trải nghiệm nghề thủ công chế tác chất liệu bạc

Đến với triển lãm, người xem không những hiểu hơn về sức sống của chất liệu bạc trong đời sống của người Việt, mà còn cảm nhận rõ hơn câu chuyện văn hóa, giá trị nghệ thuật qua kỹ thuật chế tác thủ công. Đồng thời, trải nghiệm và khám phá văn hóa thưởng trà qua không gian trưng bày cùng các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Công chúng tham quan triển lãm

Điểm nhấn nổi bật thu hút khách tham quan tại triển lãm là không gian trà Việt với hoạt động chia sẻ về nghệ thuật thưởng trà, cảm nhận nét văn hóa và hương vị trà trong những chiếc ấm bạc được chế tác thủ công đã hiện diện qua nhiều thế hệ người Việt.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng mang đến không gian góc nhìn về bạc trong lịch sử tiền tệ Việt Nam, từ nén bạc, thoi bạc đến những đồng tiền bạc qua các thời kỳ, giúp công chúng hiểu vì sao bạc từ lâu đã được người Việt xem là của để dành.

Đại biểu tham quan các dụng cụ và sản phẩm chế tác từ bạc

Không chỉ mang đến không gian mở để công chúng và du khách tiếp cận các giá trị truyền thống một cách trực quan và gần gũi, triển lãm còn kỳ vọng khơi gợi sự quan tâm đến văn hóa bạc Việt, nghệ thuật chế tác thủ công và văn hóa thưởng trà; đồng thời kết nối những người yêu văn hóa, nghệ thuật với các sản phẩm mang dấu ấn di sản.

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat chia sẻ, bạc không chỉ là một kim loại quý mà còn là một phần của nếp sống và di sản Việt. Bạc đã đi cùng người Việt qua nhiều thế hệ, trong nén bạc để dành của ông bà, chiếc vòng đầu đời của đứa trẻ hay ấm trà mời khách trong nhà.

Đại biểu trải nghiệm tại không gian giao lưu nghệ thuật thưởng trà

Theo các nhà nghiên cứu, mọi người thường quen uống trà bằng ấm đất sét hoặc sứ, nhưng mỗi cách thưởng trà khác nhau sinh ra hương vị khác nhau. Theo đó, uống trà trên ấm bạc cũng tạo nên một hương vị rất riêng. Với thông điệp “Bạc Việt – Nét đẹp di sản trong đời sống thường ngày”, triển lãm hướng đến kết nối và lan tỏa văn hóa Việt trong đời sống hiện đại.