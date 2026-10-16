Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật, quảng bá hình ảnh Thủ đô

Cảnh trong vở Ai là cha tôi. Ảnh: Nhà hát kịch Hà Nội.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng là sự kiện được tổ chức hai năm một lần và là ngày hội lớn của sân khấu Thủ đô, cũng như cả nước. Đây là lần thứ 7 Liên hoan được tổ chức.

Năm nay, Liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc các loại hình: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, đến từ các đơn vị nghệ thuật của Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Các tác phẩm được biểu diễn đến 22/10 tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn Hà Nội, với các suất diễn vào 9h, 14h và 19h30. Hội đồng giám khảo là những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu sân khấu uy tín.

Ngay sau lễ khai mạc vừa qua, Nhà hát Kịch Hà Nội đã biểu diễn dự thi vở “Ai là cha tôi”. Tác phẩm chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Triệu Huấn, do NSƯT Thiện Tùng đạo diễn. Phần mỹ thuật do NSND Doãn Bằng đảm nhiệm.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là một sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị nghệ thuật sân khấu, tạo ra không gian giao lưu, trao đổi nghề nghiệp thiết thực cho các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ trong và ngoài thành phố.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho hay, thành phố kỳ vọng các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật phát huy tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo, không ngừng đổi mới để sân khấu gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Những tác phẩm, chương trình giàu bản sắc, có sức lan tỏa sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội.