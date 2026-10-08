Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật qua Liên hoan Sân khấu Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa thường kỳ của Thủ đô

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: Kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra sáng 8/10 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Các tác phẩm tham dự có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội; giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; đồng thời khuyến khích những sáng tác gắn với lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội.

Bên cạnh giá trị nội dung, các tác phẩm được lựa chọn tham dự Liên hoan hướng tới việc đề cao những giá trị nhân văn, cái đẹp và sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu; đồng thời thể hiện tinh thần tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện, góp phần phản ánh diện mạo đa dạng, phong phú và sức sống của sân khấu Việt Nam đương đại.

Các chương trình biểu diễn sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm: Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam, Nhà hát Quân đội, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Rạp Kim Mã, Rạp Hồng Hà, Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật - Rạp Xiếc Trung ương và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Với quy mô toàn quốc, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp.

Với quy mô toàn quốc, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; qua đó tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu.

Sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu tới công chúng những tác phẩm sân khấu đa dạng về loại hình, phong phú về phương thức thể hiện, mà còn là không gian kết nối con người, kết nối các giá trị văn hóa và mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật.

Đại diện Nhà hát Kịch Hà Nội, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thiện Tùng hy vọng rằng qua Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, sự lan tỏa của 6 loại hình nghệ thuật có thể tiếp cận mạnh mẽ đến với công chúng Thủ đô, khẳng định rõ nét mỗi một loại hình nghệ thuật đều có một giá trị và một nét đặc trưng riêng.

Bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc

Trải qua 5 kỳ tổ chức, từ năm 2024, Liên hoan sân khấu Thủ đô được mở rộng quy mô với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước, chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

Thông qua các chương trình biểu diễn và hoạt động chuyên môn, Liên hoan hướng tới đưa những tác phẩm sân khấu có giá trị đến gần hơn với công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của nhân dân Thủ đô và khán giả cả nước. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên và các đơn vị nghệ thuật học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng kết nối nghề nghiệp và tìm kiếm những hướng đi mới trong sáng tạo.

Đối với Hà Nội, Liên hoan là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực, đồng thời khẳng định vai trò của Thủ đô trong việc kết nối các lực lượng sáng tạo, quy tụ các đơn vị nghệ thuật và thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực sân khấu.

Thông qua các tác phẩm và hoạt động của Liên hoan, những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng của Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình - tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa đến đông đảo công chúng. Qua đó, Liên hoan góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống văn hóa của Thủ đô; đồng thời tạo động lực để các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có chất lượng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết phát triển văn hóa, nghệ thuật không chỉ là bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống mà còn là bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Trong hành trình đó, sân khấu giữ một vị trí quan trọng, bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng trực tiếp chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn và kết nối con người thông qua sức mạnh của nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng cho rằng giá trị của mỗi vở diễn không chỉ dừng lại ở những đêm diễn tại nhà hát mà cần tiếp tục được lan tỏa bằng những hình thức phù hợp, từ các chương trình biểu diễn phục vụ Nhân dân đến truyền hình và các nền tảng số. Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng cơ hội quảng bá, giới thiệu những tác phẩm có giá trị, đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong dòng chảy của đời sống văn hóa đương đại, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật; là điểm đến của các hoạt động sáng tạo và giao lưu văn hóa. Việc tổ chức Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, tạo thêm những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật chất lượng phục vụ công chúng và du khách; đồng thời phát huy vai trò của sân khấu trong đời sống văn hóa Thủ đô.