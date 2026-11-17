Với chủ đề “Câu chuyện về những giá trị làm nên đất nước, con người Việt Nam. Tôn vinh cội nguồn – Kết nối thời đại”, chương trình khắc họa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc qua sự gắn bó giữa con người với con người, sự tôn trọng những khác biệt và trách nhiệm chung trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Chương trình giao lưu chính luận - nghệ thuật "Sức mạnh Việt Nam". Ảnh: VTV

Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Qua 4 chương nghệ thuật “Cội nguồn sức mạnh”, “Văn hóa kết nối muôn miền”, “Tiếp nối mạch nguồn, vươn tới tương lai” và “Kết nối thời đại – sức mạnh tương lai”, khán giả được nhìn lại cội nguồn văn hóa, lịch sử và tinh thần đại đoàn kết; khám phá sự đa dạng trong bản sắc văn hóa của 54 dân tộc; đồng thời cảm nhận vai trò của cộng đồng, thế hệ trẻ trong bảo tồn, phát huy di sản và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Giao lưu, tọa đàm với các khách mời về chủ đề văn hóa Việt Nam, sức mạnh đoàn kết dân tộc. Ảnh: VTV

Đan xen các phóng sự, giao lưu là phần tọa đàm với sự tham gia của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và PGS.TS Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: Trần Huấn

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình được dàn dựng với sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và hơi thở đương đại. Có thể kể đến là “Việt Nam gấm hoa” (sáng tác Minh Châu), do Đỗ Tố Hoa, Lê Xuân Hảo cùng dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, các vũ đoàn và hợp xướng biểu diễn; “Đất nước trọn niềm vui” qua giọng ca NSƯT Đăng Dương; mashup “Con cháu vua Hùng toàn cầu” và “Để Mị nói cho mà nghe – See tình” với sự tham gia của Quang Anh, An Thu An, Hoàng Thùy Linh; “Hào khí Việt Nam” do Phan Đinh Tùng thể hiện…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Quyền tặng hoa chúc mừng đại diện kênh VTV8. Ảnh: Trần Huấn

Trong khuôn khổ sự kiện, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức giới thiệu định vị mới của VTV8. Theo Giấy phép số 76/GP-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 28-5-2026, kênh được chuyển đổi từ kênh truyền hình khu vực miền Trung – Tây Nguyên thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch.

Đây là bước chuyển đổi về định hướng hoạt động, mở rộng phạm vi thông tin, tuyên truyền của VTV8 trên cả nước, góp phần giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, tiềm năng du lịch Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.