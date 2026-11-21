Sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị bản sắc truyền thống mà còn khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc gắn kết cộng đồng, bồi đắp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa phát biểu tại sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam ở Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan). Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm ghi nhớ cột mốc lịch sử 24/11/1946 - ngày khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên tư tưởng nổi tiếng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Năm 2026 đánh dấu tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946-2026) và là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với hơn 400 hoạt động quy mô trên khắp 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều hoạt động ý nghĩa tại các địa bàn ngoài nước.

Tại tỉnh Udon Thani, sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội người Việt Nam tại Udon Thani tổ chức. Tham dự chương trình có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh; Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm; Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa cùng đông đảo bà con kiều bào. Về phía tỉnh Udon Thani, tham dự có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Natthaphong Khamwongpin, các quan chức tỉnh Udon Thani và đông đảo người dân sở tại.

Trước khi diễn ra các hoạt động tại Phố Việt Nam, đoàn do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu cùng đông đảo bà con kiều bào đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani trong không khí thành kính, tri ân.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa nhấn mạnh Phố Việt Nam không chỉ là không gian sinh hoạt của bà con mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và văn hóa Việt Nam - Thái Lan. Ông trân trọng cảm ơn chính quyền sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam cùng sự chung tay của kiều bào, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để xây dựng, phát triển Phố Việt Nam thành điểm đến văn hóa đặc sắc hướng về quê hương đất nước.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết quan hệ Việt Nam - Thái Lan sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, ghi dấu ấn qua các chuyến thăm cấp cao lịch sử năm 2026 của lãnh đạo hai nước. Theo Đại sứ, sự hiểu biết và tin cậy trên nền tảng tương đồng địa lý, văn hóa là chìa khóa gắn kết hai nước suốt nửa thế kỷ qua, trong đó Phố Việt Nam - khu phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới ra đời năm 2023 - là biểu tượng sinh động cho tinh thần giao lưu và kết nối đó. Đại sứ cảm ơn Chính phủ Thái Lan, chính quyền và nhân dân tỉnh Udon Thani đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Thái gốc Việt ổn định cuộc sống, phát triển và hỗ trợ gìn giữ các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, Natthaphong Khamwongpin, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Thay mặt chính quyền sở tại, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Natthaphong Khamwongpin đánh giá cao mối quan hệ gắn bó lịch sử lâu đời, những đóng góp của cộng đồng người Thái gốc Việt cho kinh tế - xã hội địa phương và vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước. Ông khẳng định sự kiện là dịp ý nghĩa lan tỏa nghệ thuật, văn hóa Việt Nam, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Phát biểu và tuyên bố khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh dù ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người Việt Nam đều là bộ phận không tách rời của dân tộc; trong đó đại đoàn kết là sức mạnh tinh thần làm nên thắng lợi lịch sử, còn văn hóa là cội nguồn, bản sắc và hồn cốt. Ông kỳ vọng mỗi hội kiều bào là một điểm tựa đoàn kết, mỗi gia đình là mái ấm giữ gìn tiếng Việt, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Thái Lan và quốc tế.

Ngay sau phần phát biểu của các lãnh đạo, chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đã diễn ra rộn ràng dọc Phố Việt Nam. Nổi bật và đọng lại ấn tượng đẹp, thân thương nhất trong lòng người dự là hình ảnh các bà, các chị em phụ nữ kiều bào trong tà áo dài truyền thống thướt tha cùng xếp thành hình số 50 - biểu tượng cho dấu mốc nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan - và đồng thanh gửi lời "Xin chào" trìu mến, ấm áp tới đại biểu, du khách và người dân địa phương.

Giữa không gian Phố Việt Nam, sắc áo dài dịu dàng hòa cùng nụ cười rạng rỡ của bà con xa xứ đã khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp gắn kết, thủy chung của người Việt. Bên cạnh đó, các đại biểu, kiều bào và người dân sở tại đã tham quan triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam và chặng đường 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan, cũng như thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và trình diễn dân ca quan họ Bắc Ninh đậm đà giai điệu quê hương ngay trong Ngày Văn hóa.

Biểu diễn quan họ Bắc Ninh trên sân khấu Ngày Văn hóa Việt Nam tại Udon Thani. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Không gian lễ hội càng thêm sôi động tại khu ẩm thực trên Phố Việt Nam với 21 món ăn và đồ uống đặc trưng được giới thiệu tới thực khách. Trong khuôn khổ cuộc thi ẩm thực với sự góp mặt của nhiều hương vị truyền thống như chả cá Lã Vọng, cà phê trứng, bánh cuốn, bánh xèo, bánh bao, nem rán, bún chả, bún mọc..., món chả cá Lã Vọng đã xuất sắc giành giải Nhất.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại sự kiện, cô Nguyễn Thị Bé, kiều bào tại Thái Lan, chia sẻ nhiều cảm xúc và niềm vui khi được hòa mình vào không khí ngày hội ngay trên Phố Việt Nam. Cô bày tỏ niềm tự hào là người Việt Nam, được tham dự sự kiện, thưởng thức chương trình văn nghệ cùng những món ăn Việt Nam ngon đậm đà hương vị quê hương như đang ở ngay trên đất nước Việt Nam.

Chiều 21/11, tại thành phố Udon Thani diễn ra chuỗi hoạt động tiếp nối, trong đó có Lễ công bố và trao giải các cuộc thi hát, ẩm thực và cuộc thi viết "Tiếng Việt trong trái tim tôi", khép lại một ngày hội văn hóa giàu ý nghĩa và gắn kết cộng đồng.