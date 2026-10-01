Lan tỏa sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Chủ đề Đại hội XIV của Đảng “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Ảnh: VGP

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam từng nhấn mạnh: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân tộc ta; chính “nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Thực tế lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của Đảng đã chứng minh khẳng định trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nổi lên trong hơn 40 năm đổi mới đất nước, Đảng ta đã xây dựng, phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng luôn được chú trọng, thể hiện chặt chẽ, phù hợp, khả thi trong Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng.

Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản; giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Nhiều quy định trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đề cao yêu cầu đoàn kết, thống nhất trong Đảng với các giải pháp tích cực, tiêu biểu như giải pháp nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đảng cũng xác định đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị cũng như đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. Vì vậy, cùng với gương mẫu, đoàn kết trong nội bộ Đảng, Đảng đã lãnh đạo phát huy được sức mạnh từ đại đoàn kết toàn dân tộc với nền tảng là khối liên minh công nông và trí thức, do Đảng lãnh đạo, chỉ đạo. Tiêu biểu như việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 - NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Một thực tế đáng tự hào, trân trọng là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng luôn được nhân dân ghi nhận, biểu dương và lan tỏa, học tập. Sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trong dân trở thành nguồn sức mạnh vô tận của ý Đảng, lòng dân, đưa đất nước phát triển đi lên. Đúng như Đảng ta và các đồng chí lãnh đạo của Đảng đánh giá: Những năm qua, trong bối cảnh đất nước chuyển động rất mạnh với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ; thế giới biến động nhanh, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản trị quốc gia và “Đảng đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhân dân cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đây cũng chính là bài học quý báu mà chúng ta đã rút ra: “Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”.

Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam phải không ngừng phấn đấu vững mạnh về mọi mặt để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Trong đó, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng tiếp tục là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phải được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trong chủ đề Đại hội XIV của Đảng “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đoàn kết được đặt ở vị trí đầu tiên. Văn kiện Đại hội cũng xác định rõ: Chủ đề Đại hội XIV đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn; đồng thời phải khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe, biết sửa mình để hoàn thiện và tiến bộ.

Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, tích cực để thực hiện thành công sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đó là: Đoàn kết gắn với ý chí và hành động; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đoàn kết, thống nhất; vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình.

Đồng thời, Đảng nhấn mạnh đoàn kết, thống nhất phải dựa trên nguyên tắc, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, lợi ích quốc gia - dân tộc và trách nhiệm trước nhân dân. Đoàn kết không chỉ là một khẩu hiệu hay một lời kêu gọi mà phải trở thành cách ứng xử thường xuyên, cụ thể. Cán bộ càng giữ cương vị cao càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không né tránh, không xuê xoa trước khuyết điểm; tiếp tục kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm sai phạm và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đặc biệt Đảng và các đồng chí lãnh đạo của Đảng thường xuyên nhấn mạnh nội dung đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải đi đôi với đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ như vậy, chúng ta mới giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam đã và đang đồng thuận, đồng hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bằng sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, bằng quyết tâm triển khai công việc theo “tinh thần đoàn kết, kỷ cương và khát vọng vươn lên”. Chúng ta tin tưởng, kỳ vọng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân; với trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các thế hệ hôm nay, nhất định chúng ta sẽ thành công, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm./.