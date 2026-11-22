Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh; Đại tá Phạm Thanh Vượng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng đoàn Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Trung tá Trịnh Thị Hà Nhi - Phó Trưởng đoàn Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Trung tá Nguyễn Trung Thành - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2.

Tham dự chương trình còn có lãnh đạo UBND xã Mường Khương, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, học sinh và Nhân dân xã Mường Khương và các địa phương lân cận.

Đại biểu tham dự chương trình.

Sự kiện là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; đồng thời góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Chương trình mang đến các tiết mục nghệ thuật được phối hợp dàn dựng và biểu diễn bởi nghệ sĩ Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Hội Phụ nữ xã Mường Khương và học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó giữa quân với dân được truyền tải sinh động qua nhiều tiết mục đặc sắc như: liên khúc “Tiến quân ca - Tình thương Việt Nam sáng ngời”; “Made in Việt Nam”; “Còn gì đẹp hơn - Nhà tôi có treo một lá cờ”...

Tiết mục múa hát dàn dựng công phu của các em học sinh.

Mỗi lời ca, tiếng hát vang lên tại chương trình đều gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống. Đặc biệt, sự tham gia biểu diễn của học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương qua những tiết mục như liên khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Em là mầm non của Đảng”, “Ca ngợi Tổ quốc”, “Hát vang trong kỷ nguyên mới”, “Niềm vui của em”, “Ngôi trường giữa ngàn mây”… mang đến không khí gần gũi, hồn nhiên, xúc động cho chương trình.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên phụ nữ và học sinh địa phương đã tạo nên không gian giao lưu gần gũi, ấm áp. Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật kết hợp thiện nguyện, “Đại ngàn Tây Bắc - Hội tụ vươn mình” còn là nhịp cầu kết nối tình cảm, trách nhiệm giữa các lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Các tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các em học sinh.

Tại chương trình, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân đã trao tặng tranh lưu niệm cho UBND xã Mường Khương và Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương. Cùng với đó, 10 suất quà được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 8 suất quà dành cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Đặc biệt, thông qua sự kết nối, đồng hành của Công ty Cổ phần IOT, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương còn được trao tặng 2 chiếc máy giặt, góp phần hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, học tập và chăm sóc học sinh nội trú.

Trao tặng tranh cho UBND xã Mường Khương.

Trao tặng tranh cho Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương.

Trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Mường Khương.

Trao quà cho học sinh hiếu học vượt khó.

Nhà tài trợ trao quà tại chương trình.