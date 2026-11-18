Các em học sinh xã Tuy Phước hân hoan chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là cội nguồn sức mạnh vô địch làm nên mọi thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành một nét đẹp trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước; là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, củng cố niềm tin, sự đồng thuận xã hội để chung sức xây dựng quê hương”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Liên khu dân cư 4 thôn hiện là nơi cư trú của hơn 20.600 nhân khẩu, với 5.405 hộ dân. Đây là vùng đất gắn kết đa dạng sắc màu văn hóa khi có hơn 35% dân số là đồng bào các tôn giáo lớn (Phật giáo, Công giáo, Cao Đài), với 8 chùa, 2 nhà thờ, 1 tiểu chủng viện và 4 nhà thờ họ. Trải qua sắp xếp, hợp nhất 8 thôn cũ thành 4 thôn, địa bàn nay rộng lớn, dân số đông, kết nối chặt chẽ giữa các vùng quê, tôn giáo và những người không theo tôn giáo, cùng vun đắp một không gian văn hóa nghĩa tình, đoàn kết.

Quang cảnh ngày hội. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Năm 2026 ghi dấu những chuyển biến tích cực: Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 60-62,5 triệu đồng/năm. Bộ mặt nông thôn đổi mới rõ nét khi hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, điện chiếu sáng, nhà văn hóa thôn, công trình phúc lợi được hoàn thiện nhờ sự đóng góp của nhân dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tinh thần “tương thân tương ái” in đậm qua các phong trào chăm lo gia đình chính sách, trẻ em nghèo, người già neo đơn; vận động xây nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vượt qua thiên tai, khó khăn.

Các đại biểu tham dự ngày hội. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Trên nền tảng ấy, các mô hình tự quản-hòa giải ở cơ sở, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, và nhất là mô hình “Tuy Phước số - Đồng hành và lắng nghe tiếng nói của người dân”, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ sức khỏe điện tử… được ứng dụng mạnh mẽ, từng bước làm thay đổi diện mạo đời sống xã hội, nâng cao vai trò làm chủ và tinh thần tự quản trong cộng đồng.

Người dân đón chào đoàn công tác. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn tiếp tục là điểm sáng khối đại đoàn kết tại Tuy Phước. Năm qua, 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đều được công nhận đạt chuẩn; 100% thôn được công nhận thôn văn hóa, trong đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Cùng với đó, các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, như “Ngày thứ Bảy xanh-Ngày Chủ nhật tình nguyện”, “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp”, thu gom rác thải, trồng cây, được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng cảnh quan sống thân thiện, lành mạnh. Công tác chăm lo đời sống an sinh xã hội được chú trọng.

Đông đảo người dân trên địa bàn đến tham dự ngày hội. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh, giàu bản sắc; Chú trọng phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, gắn với ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng cộng đồng văn minh; Không ngừng chăm lo, xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên tặng quà cho xã Tuy Phước. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tại Ngày hội, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Gia Lai trực tiếp trao tặng các phần quà an sinh đặc biệt: 20 triệu đồng từ Trung ương cho xã, 50 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng/suất cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; 10 máy vi tính từ Trường đại học Công nghiệp Hà Nội dành cho Trường Tiểu học số 3 Tuy Phước; hỗ trợ 4 nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trị giá 240 triệu đồng từ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên và đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tuy Phước. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đoàn công tác Trung ương và tỉnh Gia Lai trao tặng hỗ trợ xây dựng 4 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 240 triệu đồng. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội tặng 10 bộ máy vi tính cho cô trò Trường Tiểu học số 3 Tuy Phước. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho xã Tuy Phước. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Lãnh đạo xã Tuy Phước trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: PHÚC THẮNG)