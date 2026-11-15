Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản

Đông đảo bạn trẻ tham gia chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu, Nhật Bản. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, với sự phối hợp của Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu; Hội Người Việt Nam tại Fukuoka; Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản; Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu cùng sự đồng hành của các hội đoàn, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và đông đảo tình nguyện viên.

Với thông điệp “Kết nối cộng đồng-Lan tỏa văn hóa-Hướng về tương lai”, ngày hội góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Mở đầu ngày hội là chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu, với sự tham gia của các hội đoàn, doanh nghiệp, du học sinh, người lao động, các gia đình Việt-Nhật và thế hệ trẻ người Việt Nam. Trong sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc, những bước chân cùng hướng về một điểm hội tụ đã tạo nên hình ảnh giàu ý nghĩa về một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, năng động, tự tin hội nhập và luôn hướng về cội nguồn.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, khẳng định: “Hai tiếng ‘Đại đoàn kết’ đối với người Việt Nam chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là sức mạnh đã đi cùng dân tộc qua nhiều thế hệ; là sợi dây nối những người Việt dù sinh sống ở trong nước hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới”.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, những người Việt Nam ở nước ngoài có thể khác nhau về quê quán, nghề nghiệp, thế hệ và hành trình sống, nhưng vẫn cùng chung một cội nguồn, một tiếng Việt, một nền văn hóa và một tình yêu dành cho Tổ quốc.

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, ngày hội năm nay cho thấy sự trưởng thành trong năng lực tổ chức, kết nối và huy động nguồn lực của các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tham dự ngày hội, sư cô Thích Tâm Trí, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, chia sẻ về ý nghĩa của việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia và nâng đỡ nhau trong cuộc sống xa quê hương.

“Dù có thể khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo hay hoàn cảnh sống, chúng ta vẫn cùng chung một cội nguồn dân tộc. Đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi: biết yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ nhau nơi đất khách và cùng hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đó cũng là cách chúng ta góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế”, sư cô Thích Tâm Trí cho biết.

Điểm nhấn đặc biệt của ngày hội năm nay là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”, với 10 không gian văn hóa được xây dựng từ sự chung tay của các hội đoàn, nhóm đồng hương, doanh nghiệp, gia đình và tình nguyện viên người Việt Nam tại Nhật Bản. Mỗi không gian mang một câu chuyện riêng về đất nước, con người Việt Nam, được thể hiện thông qua những biểu tượng văn hóa, trang phục truyền thống, hình ảnh di sản, sản vật địa phương, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm.

Đối với những em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, đây cũng là cơ hội để tiếp cận văn hóa quê hương bằng những trải nghiệm trực quan, gần gũi, từ đó nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về nguồn cội.

Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) đã công bố và trao chứng nhận xác lập kỷ lục “Làng Việt Nam tại Fukuoka”: Mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm các giá trị văn hóa, di sản đặc trưng của Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Tổng Thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới, Phó Chủ tịch Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Kỷ lục Việt Nam, trao chứng nhận kỷ lục cho đại diện Ban tổ chức, với sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cùng các đại biểu và đông đảo bà con kiều bào.

Việc xác lập kỷ lục cũng mở ra triển vọng nhân rộng mô hình “Làng Việt Nam” tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống trên thế giới, góp phần phát huy vai trò của kiều bào trong công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Đại hội Thể dục Thể thao và Giải bóng đá Cúp Đại Đoàn Kết Kyushu 2026 tiếp tục tạo không gian giao lưu rộng mở cho cộng đồng. Đặc biệt, giải bóng đá năm nay mở rộng sự tham gia của các đội bóng đến từ những cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại Nhật Bản, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và xây dựng tình hữu nghị thông qua thể thao.