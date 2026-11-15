Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản

Văn nghệ chào mừng sự kiện.

Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng, sự kiện góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, kết nối kiều bào và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka bảo trợ, với sự phối hợp của Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, các hội doanh nghiệp, phụ nữ và tổ chức cộng đồng tại Kyushu.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu chào mừng sự kiện.

Tham dự có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức; sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; đại diện hội đoàn, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, kiều bào và bạn bè Nhật Bản.

Với thông điệp “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa văn hóa - Hướng về tương lai”, Ngày hội có diễu hành cộng đồng, mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”, xác lập kỷ lục và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao.

Các đoàn diễu hành.

Đại đoàn kết – sức mạnh vượt qua khoảng cách địa lý

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930–18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cụ thể hóa Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy nguồn lực kiều bào cho phát triển đất nước.

Ngày hội diễn ra sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc gặp cộng đồng người Việt ngày 8/11, tiếp nối sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với bà con xa quê.

Đông đảo bà con hưởng ứng diễu hành.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương tin tưởng tình cảm và lời căn dặn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp thêm động lực để người Việt tại Kyushu - Okinawa đoàn kết, hỗ trợ nhau, hội nhập thành công và hướng về quê hương. Bà nhấn mạnh Ngày hội góp phần đưa hoạt động truyền thống của Mặt trận Tổ quốc đến với đồng bào xa Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết trong tình hình mới.

Cuộc diễu hành mở đầu chương trình, quy tụ hội đoàn, doanh nghiệp, du học sinh, người lao động, gia đình Việt – Nhật và thế hệ trẻ. Trong sắc cờ Tổ quốc, các đoàn cùng hội tụ, thể hiện cộng đồng gắn bó, năng động, tự tin hội nhập và hướng về cội nguồn.

Ông Nguyễn Duy Anh phát biểu khai mạc sự kiện.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Duy Anh khẳng định đại đoàn kết là sức mạnh đồng hành cùng dân tộc qua nhiều thế hệ, kết nối người Việt trong nước và trên khắp thế giới. Dù khác nhau về quê quán, nghề nghiệp hay thế hệ, mỗi người Việt vẫn chung cội nguồn, tiếng nói, văn hóa và tình yêu Tổ quốc.

Tiếp nối lần tổ chức đầu tiên năm 2025, Ngày hội cho thấy năng lực kết nối, huy động nguồn lực của hội đoàn người Việt tại Nhật Bản. Sự hiện diện của các tổ chức tôn giáo thể hiện tinh thần tôn trọng đa dạng tín ngưỡng và trách nhiệm cộng đồng.

Sư cô Thích Tâm Trí cho rằng, dù khác biệt về tín ngưỡng hay hoàn cảnh sống, người Việt vẫn chung cội nguồn. Đại đoàn kết bắt đầu từ sự yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ nhau nơi đất khách và hướng về quê hương bằng hành động thiết thực. Đó cũng là cách xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

Sư cô Thích Tâm Trí chia sẻ.

Sự kết nối giữa hội đoàn, tổ chức xã hội, tôn giáo, doanh nghiệp và các thế hệ người Việt tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, quy tụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nước ngoài.

“Làng Việt Nam” thu nhỏ tại Fukuoka

Điểm nhấn là “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026” với 10 không gian văn hóa do hội đoàn, nhóm đồng hương, doanh nghiệp, gia đình và tình nguyện viên xây dựng. Các không gian giới thiệu Đất Tổ Phú Thọ, Hà Nội, quan họ Bắc Ninh, Hoàng Sa - Trường Sa, văn hóa Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, Huế - Đà Nẵng, Tây Nguyên, Nam Bộ, 54 dân tộc Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Kyushu.

Các không gian kể câu chuyện đất nước, con người qua biểu tượng văn hóa, trang phục, di sản, sản vật và ẩm thực. Từ vùng đất cội nguồn, văn hiến Thăng Long, quan họ đến đại ngàn, miền sông nước, mô hình tái hiện Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Không gian giới thiệu Hoàng Sa, Trường Sa gửi gắm tình yêu biển đảo, góp phần bồi đắp nhận thức về lịch sử, địa lý và chủ quyền quốc gia, nhất là đối với thế hệ trẻ người Việt sinh ra, lớn lên ở nước ngoài.

Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho “Làng Việt Nam tại Fukuoka”.

Sáng kiến “Hộ chiếu Làng Việt Nam” giúp khách tham quan khám phá từng không gian, lưu dấu hành trình qua con dấu và biểu tượng vùng miền. Sản phẩm lưu niệm này có giá trị giáo dục, giúp người tham dự hiểu thêm văn hóa Việt Nam. Với trẻ em sinh ra tại Nhật Bản, đây là cách tiếp cận quê hương trực quan, gần gũi, nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào nguồn cội.

Ông Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh, việc kết hợp giới thiệu di sản với trải nghiệm tương tác giúp văn hóa gần gũi hơn với người trẻ và các gia đình Việt – Nhật.

Dấu ấn kỷ lục và sức mạnh kết nối cộng đồng

Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho “Làng Việt Nam tại Fukuoka”, ghi nhận mô hình có nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm giá trị văn hóa, di sản Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản. Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cùng các đại biểu và kiều bào chứng kiến lễ trao.

Kỷ lục tiếp nối hai dấu ấn trước đó tại Fukuoka với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam. Ý nghĩa không chỉ ở số lượng không gian văn hóa, mà còn ghi nhận khả năng tập hợp nguồn lực và sức sáng tạo của kiều bào. Mô hình có thể được nhân rộng tại những địa bàn đông người Việt, góp phần phát huy vai trò cộng đồng trong thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa.

10 khối diễu hành tại sự kiện.

Đại hội Thể dục Thể thao và Giải bóng đá Cúp Đại Đoàn Kết Kyushu 2026 cũng tạo không gian giao lưu. Giải có các đội bóng Việt Nam và đội bóng thuộc cộng đồng quốc tế tại Nhật Bản. FC Newhouse giành chức vô địch, FC Hà Tĩnh đoạt ngôi Á quân. Hoạt động góp phần kết nối và thúc đẩy giao lưu đa văn hóa.

Đồng hành cùng Ngày hội có Học viện Nhật ngữ GAG, NNT, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA), Nhà hàng Manman, KEN EDU Japan, HSC Station - Chợ Việt tại Fukuoka, Nano Japan, HQ Japan - Xưởng 38 Car cùng nhiều tổ chức, cá nhân, tình nguyện viên. Sự chung tay cho thấy tiềm năng đóng góp của kiều bào trong kinh tế, văn hóa, giáo dục và đối ngoại nhân dân.

Hàng nghìn bà con tham dự sự kiện.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Bằng tri thức, kinh nghiệm và uy tín, kiều bào có thể kết nối Việt Nam với thế giới, giới thiệu hình ảnh đất nước giàu bản sắc, năng động, đổi mới.

Từ Fukuoka, tinh thần đại đoàn kết được bồi đắp bằng sự gắn bó, sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và nỗ lực gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt. Ngày hội góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản từ nền tảng giao lưu nhân dân.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)