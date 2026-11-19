Khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”.

Tối 18/11, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”. Sự kiện tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định sức mạnh đoàn kết cộng đồng, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, kết nối quá khứ với hiện tại, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người.

Theo đó, việc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa và đoàn kết. Trong đó, văn hóa góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, còn đoàn kết tạo nên sức mạnh để gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi mỗi người dân tiếp tục phát huy trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc văn hóa; mỗi nghệ nhân trở thành người truyền lửa, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Qua đó, biến tinh thần của tuần lễ thành những hành động thiết thực trong đời sống, góp phần xây dựng Quảng Ngãi phát triển, giàu bản sắc và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố, trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 3 di sản tiêu biểu của tỉnh. Gồm: Lễ cầu mưa của người Hrê (xã Ba Động); Lễ ăn than và Nghề dệt thủ công truyền thống của người Giẻ - Triêng (các xã Đắc Môn, Đắc Pét, Đắc Bờ Lô và Dục Nông).

Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi, hướng đến tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, góp phần định vị hình ảnh và quảng bá bản sắc quê hương trong giai đoạn phát triển mới.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/11 với nhiều hoạt động phong phú trên địa bàn toàn tỉnh. Trong khuôn khổ tuần lễ có các sự kiện khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức và dự án Khu đô thị số 1 Măng Đen tại xã Măng Đen. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gồm Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn trang phục truyền thống; Lễ hội đường phố; không gian văn hóa, ẩm thực, con đường di sản tại phố đêm Đăk Bla. Cùng với đó là các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống, Đêm hội cồng chiêng và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Ngục Kon Tum. Chuỗi sự kiện được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, kết nối không gian văn hóa từ miền núi, đồng bằng đến biển đảo, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu, giao lưu và lan tỏa trong cộng đồng.