Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo địa phương phát động phong trào "Trồng cây xanh hạnh phúc". (Ảnh: NHẬT MINH)

Từ những mô hình nghĩa tình ở khu dân cư

Sáng 14/11, tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết năm 2026.

Ngày hội là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đồng thời nhìn lại những kết quả trong xây dựng cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm của mỗi người dân đối với địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu Bình thông tin về công tác chăm lo an sinh xã hội, thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội, khu phố để chăm lo 300 lượt gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh, với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Nhiều mô hình hỗ trợ cộng đồng được duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, bếp ăn 0 đồng cung cấp khoảng 600 suất ăn mỗi tháng; phiên chợ rau củ quả 0 đồng trao 508 phần, với tổng kinh phí 6,8 triệu đồng. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết các thành viên trong cộng đồng dân cư.

Tinh thần đồng lòng còn được thể hiện qua phong trào xây dựng đô thị văn minh. Người dân khu phố đã đóng góp 370 ngày công lao động và 148 triệu đồng để bê-tông hóa tuyến hẻm dài hơn 100m; tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp. Qua bình xét năm 2026, khu phố có 1.096/1.117 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm hơn 98%.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo địa phương trao quà cho bà con nhân dân. (Ảnh: NHẬT MINH)

Phát huy và duy trì mô hình hỗ trợ bà con tại khu phố

Ghi nhận những kết quả đạt được, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm của Chi bộ, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân khu phố Bình Hòa và đánh giá cao những mô hình chăm lo an sinh thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn và tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy dân chủ, thường xuyên lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân; đổi mới phương thức vận động, lấy hiệu quả thực tế và lợi ích của nhân dân làm thước đo.

Tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu cần tiếp tục duy trì các mô hình chăm lo an sinh, phấn đấu giảm ít nhất 2 hộ nghèo trong năm 2027; đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao 10 suất quà đại đoàn kết đến các hộ dân; phường Lái Thiêu trao thêm 30 phần quà cho các gia đình khó khăn và trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho sinh viên. Khu phố cũng tuyên dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu và 10 gương người tốt, việc tốt có nhiều đóng góp cho phong trào tại địa phương.

Cùng ngày, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sôi nổi tại phường Thủ Dầu Một, với sự tham gia đồng loạt của 26 khu phố. Thời gian qua, nhân dân các khu phố trên địa bàn phường Thủ Dầu Một tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung tay giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các hoạt động tương trợ, chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể với nhân dân; khơi dậy sức mạnh tự quản, tinh thần tương thân tương ái, tạo nền tảng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.