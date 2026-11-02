Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết trong đêm 'Nối vòng tay lớn'

Chương trình nghệ thuật "Nối vòng tay lớn" do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung

Đây là sự kiện nghệ thuật quy mô cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên, do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, phối hợp cùng Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chương trình có ý nghĩa đặc biệt nhằm hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và gắn liền với Festival Trà quốc tế.

Đến dự sự kiện có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, tham dự chương trình

Nối vòng tay lớn do Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng dàn dựng, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn là Giám đốc âm nhạc, đảm nhận vai trò MC là Lê Anh và Phí Linh. Quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Đăng Dương, Hòa Minzy, Phạm Anh Khoa, Tố My…, chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc đương đại và nghệ thuật trình diễn.

Đêm diễn tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ ứng dụng hệ thống công nghệ sân khấu hiện đại như 3D Mapping, hiệu ứng laser và ánh sáng quy mô lớn. Sự hòa quyện giữa ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ tân tiến đã mở ra một không gian giàu cảm xúc, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết về sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết.

Đêm diễnứng dụng hệ thống công nghệ sân khấu hiện đại

Mạch cảm xúc của chương trình được dàn dựng công phu qua 3 chương nghệ thuật nối tiếp nhau. Chương 1 với chủ đề Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ đã tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, nơi tinh thần "Ý Đảng - Lòng dân" kết tinh thành ý chí kiên cường để giành độc lập, tự do qua các giai điệu đi cùng năm tháng như Làng tôi, Giai điệu Tổ quốc, Bài ca Hồ Chí Minh, Nhạc rừng, Lá đỏ, Hẹn ước Bắc Nam…

Không khí sôi động khi khán giả cùng hòa giọng với nghệ sĩ

Nối tiếp hành trình đó, Chương 2 Chung một đất nước - Chung một niềm tin khắc họa hình ảnh Việt Nam vươn lên từ đau thương chiến tranh để kiến thiết quê hương, bảo vệ biên cương hải đảo qua những bài hát gắn kết mọi miền như Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Em đi giữa biển vàng, Em ở nông trường, em ra biên giới, Tình đất đỏ miền Đông.

Chương 3 Chung một khát vọng - Chung một tương lai gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ, những người mang trí tuệ và nhiệt huyết sẵn sàng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Khán giả nhuộm đỏ Sân vận động Thái Nguyên

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng và thiêng liêng nhất đêm diễn là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng. Ngọn lửa được rước từ Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa do các cựu chiến binh trao lại cho thế hệ trẻ, trở thành biểu tượng xúc động cho sự tiếp nối truyền thống yêu nước và trách nhiệm gìn giữ hòa bình.

Màn bắn pháo hoa khép lại chương trình truyền hình trực tiếp

Đêm diễn khép lại phần truyền hình trực tiếp bằng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trong giai điệu của các ca khúc Khát vọng tuổi trẻ, Việt Nam tươi đẹp, Tôi yêu Việt Nam, Việt Nam trong tôi là, Âm vang Tổ quốc, trước khi tiếp tục 60 phút biểu diễn ngoài sóng.

Không chỉ theo dõi các tiết mục, 30.000 khán giả trở thành một phần của đêm diễn khi liên tục hòa giọng, giơ cao những cánh tay và hưởng ứng nghệ sĩ trên sân khấu. Hàng vạn cánh tay giơ cao cùng tiếng hô vang "Việt Nam", thắt chặt thêm tình đoàn kết toàn dân tộc.