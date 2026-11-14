Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết qua những giai điệu tự hào Việt Nam

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026; thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền, nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò là nơi tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh để dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Phương Dung

Đối với Thủ đô Hà Nội, tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được phát huy trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng cộng đồng. Từ mỗi gia đình, khu dân cư đến từng cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia đã góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, bên cạnh các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và nghệ thuật có vai trò quan trọng trong bồi đắp đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Chương trình giao lưu nghệ thuật chính là dịp để những giá trị tốt đẹp ấy được thể hiện và lan tỏa bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Tiết mục diễn xướng Chiêng Mường “Gọi Chiêng” tại chương trình do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố biểu diễn. Ảnh: Phương Dung

Điều đặc biệt của chương trình là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, với những tiết mục được chuẩn bị công phu, mang đậm bản sắc và dấu ấn của cán bộ, đoàn viên, hội viên. Từ những giai điệu ca ngợi quê hương, đất nước, vẻ đẹp văn hóa các dân tộc đến những tiết mục thể hiện khí thế lao động, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên, mỗi phần trình diễn mang một sắc màu riêng nhưng cùng hòa chung trong tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào Việt Nam và tinh thần đại đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền cũng nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình trong khuôn khổ Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” góp phần kết nối hoạt động quảng bá, tôn vinh sản phẩm Việt Nam với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khơi dậy niềm tự hào về con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam và những thành quả được tạo nên từ trí tuệ, sức lao động, sự sáng tạo của người Việt Nam.

Hợp ca Liên khúc vinh quang Công đoàn Hà Nội do Liên đoàn Lao động thành phố biểu diễn. Ảnh: Phương Dung

Chương trình có sự tham gia của 14 đơn vị là các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ sở Hội, Đoàn, trường học, doanh nghiệp và đơn vị nghệ thuật. Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận ghi nhận sự tham gia, đóng góp của các đơn vị, thể hiện tinh thần phối hợp, đồng hành trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về cộng đồng.

Với các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật được kết cấu thành ba phần: “Non sông ngày hội”; “Sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh Thủ đô”; “Tự hào Việt Nam, vươn mình kỷ nguyên mới”. Mỗi phần mang một thông điệp riêng, cùng hướng tới tôn vinh truyền thống dân tộc, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước.

Chương trình với các tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Ảnh: Phương Dung

Tham dự chương trình, bà Nguyễn Thị Lan (phường Cửa Nam, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất vui khi được thưởng thức một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với sự tham gia của nhiều tổ chức, đoàn thể và các thế hệ. Tôi cũng rất ấn tượng với thông điệp người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bởi đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là hành động thiết thực để ủng hộ sản phẩm, doanh nghiệp trong nước”.

Các đại biểu và văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Phương Dung