Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết ở khu dân cư

Đại biểu tham dự ngày hội.

Chiều 7/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và phát động xây dựng làng nông nghiệp hữu cơ tại thôn Sơn Hà, xã Thạch Lạc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng lãnh đạo xã Thạch Lạc và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm và tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Sơn Hà.

Thôn Sơn Hà được sáp nhập từ 2 thôn: Hà Thanh và Sâm Lộc (xã Thạch Lạc). Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn Sơn Hà đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ khu dân cư.

Đông đảo người dân tham dự ngày hội.

Phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, người dân trong thôn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, trong đó chú trọng sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Nhờ đó, đời sống vật chất của người dân từng bước được nâng lên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng.

Đồng chí Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Sơn Hà đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức của cán bộ và Nhân dân; đồng thời khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nền tảng, động lực quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát huy tinh thần đó, địa phương định hướng xây dựng làng nông nghiệp hữu cơ tại thôn Sơn Hà theo lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện từng nhóm hộ, gắn sản xuất với liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Cùng với phát triển nông nghiệp hữu cơ, cần chú trọng xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, phát huy bản sắc văn hóa và lợi thế con người thân thiện để phát triển du lịch trải nghiệm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm chia sẻ định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, hướng tới xây dựng làng hữu cơ tại thôn Sơn Hà.

Lãnh đạo xã Thạch Lạc trao tặng bộ máy tính cho thôn Sơn Hà, góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số tại khu dân cư.

Đại diện lãnh đạo xã Thạch Lạc trao quyết định công nhận danh hiệu thôn văn hóa cho cán bộ, Nhân dân thôn Sơn Hà.

Đại diện Agribank Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn thôn Sơn Hà.

Chiều 7/11, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện thay mặt đoàn công tác của tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân thôn Kỳ Tiến, xã Kỳ Anh. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Anh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thôn Kỳ Tiến, xã Kỳ Anh được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Hưng Phú và Hoàng Diệu, với 556 hộ và 2.073 nhân khẩu.

Những năm qua, cán bộ, Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, gắn bó, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất người dân ngày càng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì và tổ chức phù hợp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,4%.

Đông đảo người dân thôn Kỳ Tiến đến tham dự ngày hội.

Trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang khu dân cư, cán bộ và Nhân dân thôn Kỳ Tiến đã tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan; chỉnh trang nhà ở, đường làng, ngõ xóm; duy trì các hoạt động xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Các công trình, phần việc tại khu dân cư tiếp tục nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân. Tinh thần đóng góp ngày công, hiến đất, chỉnh trang khuôn viên và tham gia các hoạt động chung của cộng đồng được phát huy.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Trong năm qua, cùng với sự quan tâm của cấp trên và chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và những trường hợp gặp khó khăn đột xuất.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chi ủy, chi bộ, địa phương, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và Nhân dân quan tâm. Qua đó đã vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các quy định về ANTT, ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực hoà giải những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ gia đình và cộng đồng, không để các vụ việc kéo dài, gây mất đoàn kết; phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình quản lý, giáo dục con em; nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự; tuyên truyền phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo trên không gian mạng.

Đoàn công tác tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận thôn Kỳ Tiến.

Trò chuyện với cán bộ và Nhân dân thôn Kỳ Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện bày tỏ vui mừng, biểu dương và ghi nhận trước những kết quả mà thôn đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, mức thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn và toàn thể Nhân dân thôn Kỳ Tiến tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giúp nhau phát triển kinh tế; tiếp tục phong trào xây dựng nông thôn mới; chung tay xây dựng bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; đảm bảo ANTT trên địa bàn; thực hiện tốt các nghị quyết, quy định của cấp trên của các cấp; xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, trong các gia đình... góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kỳ Anh nói riêng và tỉnh nhà nói chung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đoàn công tác của tỉnh trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 7/11, phường Trần Phú tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố Thạch Trung.

Đại biểu tham dự chương trình.

Tổ dân phố Thạch Trung có 583 hộ với 2.343 nhân khẩu, 10% số hộ là giáo dân. Chi bộ có 109 đảng viên. Sau sáp nhập, tổ dân phố đã kiện toàn tổ chức, sắp xếp từ 24 tổ liên gia xuống còn 11 tổ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở khu dân cư.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng với sự đồng thuận, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tổ dân phố Thạch Trung đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được chú trọng, tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy. Trong năm, tổ dân phố vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 26 triệu đồng; huy động nguồn xã hội hóa trao 62 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách. Đến nay, toàn tổ dân phố còn 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo.

Trên lĩnh vực kinh tế, người dân tích cực phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế như trồng rau củ quả sạch, trồng nấm, nuôi lươn không bùn…, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99,8%; giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ học sinh đến trường và lên lớp đều đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Đại biểu cấp tỉnh và phường Trần Phú tặng hoa chúc mừng tổ dân phố Thạch Trung.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp. Người dân tích cực chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường tự quản, tuyến đường cờ, đường hoa, mô hình ngôi nhà xanh và tuyến đường pano tuyên truyền. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tại ngày hội, lãnh đạo phường Trần Phú chúc mừng những kết quả tổ dân phố Thạch Trung đạt được. Đồng thời, đề nghị cán bộ, đảng viên, Nhân dân tổ dân phố Thạch Trung tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đẩy mạnh lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế để tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Cùng đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Trần Phú ngày càng phát triển.

Dịp này, nhiều hoạt động vui chơi, thể dục thể thao được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.