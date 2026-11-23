Nhiều sáng kiến của Công ty Điện lực Điện Biên xuất phát từ công việc thực tiễn.

Đưa công nghệ vào giải quyết bài toán thực tiễn

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng, yêu cầu bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đặt ra nhiều nhiệm vụ mới. Đặc thù địa bàn Điện Biên rộng, địa hình phức tạp cũng đòi hỏi cán bộ, công nhân viên thường xuyên tìm tòi, cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành.

Từ những yêu cầu đó, phong trào nghiên cứu, đề xuất sáng kiến tại Công ty Điện lực Điện Biên ngày càng hướng mạnh vào giải quyết những khó khăn cụ thể. Tại cuộc họp xét duyệt sáng kiến cấp Công ty ngày 6/10/2026, Hội đồng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đã xem xét 16 giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Nổi bật là sáng kiến xây dựng chatbot AI tư vấn khách hàng phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, tuyên truyền tiết kiệm điện và điện mặt trời mái nhà. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng web, hoạt động 24/7, có khả năng tự động giải đáp các câu hỏi liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng; tư vấn giải pháp tiết kiệm điện trong gia đình, văn phòng, cơ sở sản xuất và hướng dẫn thủ tục đăng ký điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Việc ứng dụng AI giúp khách hàng tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, không bị giới hạn bởi thời gian làm việc hành chính. Đồng thời, đây cũng là cách đổi mới phương thức tư vấn, tuyên truyền của ngành điện, đưa thông tin đến gần hơn với người sử dụng điện thông qua các nền tảng số.

Cuộc họp xét duyệt sáng kiến cấp Công ty của Hội đồng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực tài chính, kế toán, sáng kiến xây dựng tiện ích đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử góp phần tự động hóa việc kiểm tra dữ liệu giữa hệ thống ERP của Công ty với dữ liệu do cơ quan thuế quản lý. Thay cho phương thức tra cứu, đối chiếu thủ công từng hóa đơn, công cụ hỗ trợ nhận diện sai lệch trước khi kê khai thuế, tăng cường kiểm soát và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

Không chỉ tập trung vào ứng dụng phần mềm, nhiều sáng kiến còn đưa công nghệ vào quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện. Tiêu biểu là giải pháp lập bản đồ lưới điện trung thế trên hệ tọa độ quốc gia VN-2000 từ cơ sở dữ liệu GIS. Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa, chuyển đổi sẽ phục vụ quản lý kỹ thuật, khảo sát hiện trạng, lập phương án đầu tư, quy hoạch và tư vấn thiết kế. Việc khai thác dữ liệu số giúp nâng cao khả năng quản lý, đồng thời tạo thuận lợi trong kết nối với bản đồ quy hoạch của tỉnh và địa phương.

Đáng chú ý, giải pháp chế tạo thiết bị tự hành chạy trên dây dẫn, điều khiển từ xa để kéo dây mồi tại những vị trí khoảng cột dài xảy ra sự cố tụt lèo, đứt dây có tính ứng dụng cao. Thiết bị hỗ trợ xử lý sự cố tại những vị trí khó tiếp cận, nhất là khu vực có địa hình phức tạp, góp phần rút ngắn thời gian khắc phục, giảm công sức của công nhân và thời gian mất điện.

Những sáng kiến trên cho thấy đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ công nghệ đắt tiền hay dự án quy mô lớn. Nhiều giải pháp được hình thành từ việc nhận diện những bất cập trong công việc hằng ngày, sau đó nghiên cứu, cải tiến để tạo ra công cụ phù hợp, có khả năng ứng dụng trực tiếp.

Nhân rộng mô hình, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị

Bên cạnh ứng dụng công nghệ số, các sáng kiến về an toàn lao động và cải tiến thiết bị cũng góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành tại Công ty Điện lực Điện Biên.

Tiêu biểu là hệ thống tuyên truyền, nhắc nhở an toàn lao động thông minh trên Smart TV. Giải pháp sử dụng Google Slide kết hợp Google Drive để quản lý nội dung tập trung, tạo đường dẫn cố định theo từng nhóm vị trí và trình chiếu trên các màn hình tại đơn vị.

Với cách làm này, khi có thông tin mới, bộ phận An toàn chỉ cần cập nhật từ một đầu mối, các màn hình sẽ tiếp nhận nội dung qua kênh đã cấu hình mà không phải sao chép tệp hoặc gửi lại tài liệu thủ công. Giải pháp vừa khai thác hiệu quả thiết bị công nghệ hiện có, vừa bảo đảm thông tin an toàn được truyền tải thường xuyên, trực quan tại nơi làm việc.

Hướng dẫn sử dụng sáng kiến đốt ong trên cột.

Một sáng kiến đáng chú ý khác là xây dựng dBot An toàn Công ty Điện lực Điện Biên trên nền tảng AI Gemini. Công cụ hỗ trợ cá nhân hóa dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và tiêu chí đánh giá theo đặc thù của Công ty, phục vụ nhận diện, tổng hợp, phân tích các nguy cơ mất an toàn lao động.

Điểm đáng chú ý là giải pháp xác định rõ AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Việc kiểm tra, hiệu chỉnh, quyết định biện pháp an toàn, tổ chức thi công và cho phép triển khai công việc vẫn thuộc trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, người có thẩm quyền. Cách tiếp cận này bảo đảm ứng dụng công nghệ gắn với kiểm soát nghiệp vụ, phát huy vai trò của con người trong quản lý và phòng ngừa rủi ro.

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng KHCN&ĐMST quý III/2026, trong 16 giải pháp được xem xét, có 8 giải pháp được thống nhất công nhận sáng kiến. Các giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực, được đề xuất từ các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty. Kết quả này cho thấy hoạt động nghiên cứu, cải tiến không chỉ tập trung ở bộ phận chuyên môn mà đã được quan tâm, triển khai trên nhiều lĩnh vực công tác.

Để sáng kiến phát huy hiệu quả, Hội đồng yêu cầu các giải pháp được công nhận tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến đánh giá; đồng thời đề nghị các phòng, ban, đơn vị chủ động nghiên cứu, áp dụng những giải pháp phù hợp vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, Chủ tịch Hội đồng KHCN&ĐMST, cho biết: “Việc chia sẻ, áp dụng sáng kiến giữa các đơn vị có ý nghĩa quan trọng, giúp những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả không chỉ dừng lại ở phạm vi một cá nhân hay nhóm nghiên cứu mà trở thành nguồn tri thức chung. Từ một giải pháp được thử nghiệm, hoàn thiện tại một đơn vị, những cách làm phù hợp có thể tiếp tục được điều chỉnh, nhân rộng ở các đơn vị khác, tạo hiệu quả thiết thực trong toàn Công ty”.

Các sáng kiến tại Công ty Điện lực Điện Biên đang góp phần hình thành phương thức làm việc hiện đại, hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.