Ngày 29-11, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia tổ chức Lễ biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh 2 Đài Hà Nội - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Tiến sĩ Lê Thu Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao biểu trưng và chứng nhận cho Hệ thống Giáo dục Victoria School. Ảnh: BTC

Được phát động từ tháng 9-2026, chương trình thu hút 352 hồ sơ đăng ký của các trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên cả nước. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chuyên môn lựa chọn 72 đơn vị với 114 hồ sơ để biểu dương ở ba hạng mục: Môi trường giáo dục của năm; Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo; Sáng tạo giáo dục của năm và Ảnh hưởng giáo dục của năm.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển và Tiến sĩ Lê Thu Hà trao biểu trưng, chứng nhận cho các đơn vị được biểu dương. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn chương trình cho biết, điểm đáng chú ý trong các sáng kiến năm nay là sự chuyển biến từ số hóa học liệu, xây dựng hạ tầng và thử nghiệm từng ứng dụng riêng lẻ sang kết nối dữ liệu, ứng dụng AI trong hoạt động giáo dục. Nhiều giải pháp hướng tới hỗ trợ giáo viên, điều chỉnh việc học theo năng lực từng học sinh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường.

Từ thực tiễn đó, ông nhấn mạnh, chuyển đổi số cần lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu cao nhất. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người học tiếp cận tri thức thuận lợi hơn, phát triển tư duy, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng. Các giải pháp cần đáp ứng nhu cầu, năng lực khác nhau của người học, thúc đẩy học tập suốt đời, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận ở các địa phương, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

Một yêu cầu khác được đặt ra là nghiên cứu, ứng dụng AI và công nghệ mới có trách nhiệm. Việc đưa AI vào trường học cần đi đôi với bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và đạo đức trong sử dụng công nghệ. Các cơ sở giáo dục cần chủ động làm chủ công nghệ, lựa chọn công cụ xuất phát từ nhu cầu thực tế của giáo viên, học sinh, thay vì chạy theo xu hướng hoặc đầu tư công nghệ bằng mọi giá.

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh đề nghị tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp. Các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cần phối hợp phát triển giải pháp, đào tạo nhân lực và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Những sáng kiến được biểu dương cần tiếp tục hoàn thiện, đánh giá hiệu quả và nhân rộng tại các cơ sở giáo dục.

Được tổ chức thường niên từ năm 2023, SEI Awards cùng Diễn đàn Công nghệ và Chuyển đổi số giáo dục (EDTECH VIETNAM) hướng tới kết nối các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp.

Đặc biệt, SEI Awards 2026 góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.